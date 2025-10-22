El grupo Tesla, especialista en vehículos eléctricos, anunció el miércoles una caída del 37% en sus ganancias durante el tercer trimestre debido al aumento de los gastos operativos y a los aranceles aduaneros.

La compañía de autos eléctricos de Elon Musk reportó ganancias de mil 400 millones de dólares. Además de los aranceles, el comunicado de prensa de resultados de la compañía mencionó el aumento de los gastos de reestructuración y la disminución de los ingresos por créditos regulatorios como factores que influyeron en las ganancias, que no cumplieron con las expectativas de los analistas.

La caída de las ganancias se produjo a pesar de que los ingresos totales crecieron 12% y alcanzaron los 28 mil 095 millones de dólares, impulsados por récords de entregas de vehículos y de despliegues de almacenamiento de energía, según su informe trimestral.

El resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado cayó 9% interanual a cuatro mil 227 millones de dólares.

Entre enero y septiembre, la compañía acumuló un beneficio neto de dos mil 954 millones de dólares, lo que supone un descenso del 40.4% respecto a los cuatro mil 963 millones registrados en los nueve primeros meses de 2024.

En ese mismo periodo, los ingresos totales ascendieron a 69 mil 926 millones de dólares, 4.8% menos que de enero a septiembre del año anterior.

El resultado operativo se situó en mil 624 millones de dólares, 40% menos interanual, con un margen operativo del 5.8%.

La compañía explicó que la reducción de la rentabilidad se debió principalmente al aumento de los gastos operativos, en particular los vinculados a inteligencia artificial, investigación y desarrollo, compensación en acciones y costes de reestructuración.

Tesla afirma que encara incertidumbre por políticas comerciales cambiantes

También influyeron menores ingresos por créditos regulatorios y por el software de conducción autónoma FSD, así como un mayor coste medio por vehículo, resultado de una menor absorción de costes fijos, el incremento de aranceles y una mezcla de ventas menos favorable, factores que solo fueron compensados parcialmente por el abaratamiento de materias primas.

El flujo de caja libre alcanzó un máximo histórico de tres mil 990 millones de dólares, mientras que la liquidez total aumentó en cuatro mil 900 millones hasta 41 mil 647 millones.

La compañía afirmó en un documento para sus accionistas que aunque encara "incertidumbre" por las "cambiantes" políticas comerciales, arancelarias y fiscales, su objetivo es "el crecimiento y creación de valor a largo plazo".

"Estamos realizando de forma prudente las inversiones necesarias para nuestra empresa, incluidas futuras líneas de negocio, que creemos producirán un valor increíble para Tesla y el mundo en transporte, energía y robótica", añadió.

Tesla entregó 497 mil 099 vehículos entre julio y septiembre, 7% más que un año antes, y los ingresos del área de energía crecieron 44%, hasta tres mil 415 millones, gracias a un récord de 12.5 gigavatios hora de almacenamiento instalado.

Durante el trimestre, la empresa lanzó en Estados Unidos las versiones Standard del Model 3 y del Model Y, con un precio inferior al de las anteriores versiones más básicas, presentó el Model Y Performance y amplió su oferta en Asia con el Model YL de batalla extendida y seis plazas.

Tesla afirmó que mantiene sus planes para iniciar la producción en volumen del Cybercab, el Tesla Semi y el Megapack 3 en 2026, y continúa la instalación de las primeras líneas de su robot humanoide Optimus.

