Apatzingán, Michoacán.- Personal de fuerzas federales y estatales detuvieron a dos principales operadores de líderes relacionados al asesinato de , presidente de la Asociación dé á Citricultores del Valle de Apatzingán.

Los informes señalan que primero fue capturado en la localidad de Cenobio Moreno, Héctor Peña, yerno y operador financiero de Alejandro Sepúlveda Álvarez, "Jandos" y/o "La Fresa", líder del grupo criminal .

Minutos después, las fuentes consultadas relevaron la detención de María de Jesús García García, jefa operativa de comunicaciones de la misma célula delictiva, pero del grupo que dirige César Sepúlveda Arellano, "El Botox".

Ambos líderes criminales (Jandos/La Fresa y El Botox), están directamente relacionados al del empresario limonero Bernardo Bravo, ocurrido el pasado lunes.

