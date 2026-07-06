Metrópoli | 06-07-26 | 17:58 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 6 de julio en ocho de las 16 demarcaciones de la CDMX.

Las alcaldías con alerta son:

  1. Azcapotzalco
  2. Benito Juárez
  3. Cuauhtémoc
  4. Gustavo A. Madero
  5. Iztacalco
  6. Iztapalapa
  7. Miguel Hidalgo
  8. Venustiano Carranza

Se prevé caída de lluvia de , así como caída de granizo hasta las 22:00 horas.

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Recomendaciones

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población

  • Portar paraguas o impermeable
  • Utilizar el líquido para regar las plantas
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
  • Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr

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