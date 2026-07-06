La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes 6 de julio en ocho de las 16 demarcaciones de la CDMX.

Las alcaldías con alerta son:

Azcapotzalco Benito Juárez Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Venustiano Carranza

Se prevé caída de lluvia de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo hasta las 22:00 horas.

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Recomendaciones

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población

Portar paraguas o impermeable

Utilizar el líquido para regar las plantas

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

o inundados Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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