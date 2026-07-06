La alcaldía Álvaro Obregón presentó la edición 169 de la Feria de las Flores de San Ángel, que este año tendrá más de 130 actividades culturales, 64 conciertos y, por primera, tendrá un país invitado: Marruecos.

Durante la presentación del programa, el alcalde Javier López Casarín destacó que la Feria es un espacio para fortalecer el tejido social, preservar las tradiciones e impulsar el desarrollo económico de los pueblos originarios de la demarcación.

“La comunidad la tenemos que construirla entre todas y todos. La Feria de las Flores representa justamente ese esfuerzo colectivo; es un espacio donde convergen nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestros pueblos originarios y el talento de quienes todos los días trabajan para fortalecer la identidad de Álvaro Obregón”, afirmó.

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Recordó que se trata de la segunda celebración tradicional más antigua de la Ciudad de México, sólo después de la representación de Semana Santa en Iztapalapa, por lo que preservar esta tradición significa proteger un patrimonio cultural que ha dado identidad a generaciones de capitalinas y capitalinos.

El edil anunció que Marruecos será el primer país invitado en la historia de la Feria de las Flores, con el objetivo de fortalecer el intercambio cultural y proyectar a Álvaro Obregón como una demarcación abierta al mundo.

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Marta Villaseñor Urueta, presidenta del Patronato de la Feria de las Flores, subrayó el valor histórico y comunitario del evento: “La Feria de las Flores no solo celebra nuestra riqueza cultural, también es un acto de amor por nuestras raíces y una oportunidad para que nuevas generaciones se reconecten con la tradición que nos da identidad”.

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Participarán 84 floricultores, principalmente de Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco; además de productores invitados de Cuajimalpa, Xochimilco, Tlalpan y Cuemanco. A ellos se suman 27 productores transformadores de Santa Rosa Xochiac, San Bartolo Ameyalco, Chamontoya y La Era, quienes exhibirán productos derivados de la vocación agrícola de la zona alta, fortaleciendo el desarrollo rural y la economía.

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La oferta gastronómica estará integrada por 11 restaurantes y 56 comercios con venta de antojitos, pan de feria, postres, bebidas sin alcohol, artesanías, plata, productos naturistas y dulces tradicionales, todos previamente verificados por la Dirección General de Gobierno y Protección Civil de la Alcaldía.

Las familias también podrán disfrutar de más de 50 talleres con actividades como grabado, papiroflexia, elaboración de instrumentos prehispánicos, hoteles para polinizadores y diversas manualidades.

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