Si estás buscando renovar tu colección de calzado deportivo sin gastar de más, esta es una oportunidad que vale la pena aprovechar.

Adidas México sorprendió con una nueva temporada de descuentos que incluye algunos de sus modelos más populares con rebajas de hasta 30%, ideales para entrenar, correr o complementar cualquier outfit casual.

Te presentamos cinco tenis que destacan por su diseño, comodidad y precio especial antes de que se agoten.

Adidas México lanza rebajas de locura

Tenis Adidas Campus 00 (Negro)

Este calzado destaca por su diseño de perfil bajo inspirado en la estética del skate de principios de los años 2000, reinventando un clásico retro con proporciones más robustas y modernas.

Adidas Hoops Classic

Este calzado presenta un diseño clásico y limpio inspirado en el calzado de tenis tradicional, ideal para un estilo de vida urbano y casual gracias a su silueta versátil y deportiva.

Tenis Advantage Base 2.0

Este modelo destaca por su silueta minimalista y ultra limpia, fuertemente inspirada en el calzado de tenis de estilo clásico. Su estética monocromática lo convierte en un básico ideal para combinar con cualquier prenda casual.

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Tenis Astrastar

Este modelo combina una silueta de estilo running retro inspirada en los años 70 con elementos modernos de confort urbano, ideal para un look deportivo, casual y cómodo para el día a día.

Tenis NY 90

Este modelo captura la esencia del calzado de tenis clásico de los años 90, adaptándolo con un toque moderno, femenino y sutil gracias a sus atractivos detalles en tonos pastel y acabados metalizados.