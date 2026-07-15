La cuenta regresiva para el inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe entra en su etapa final y, con la mira puesta en una actuación histórica en Santo Domingo, República Dominicana, donde México buscará pelear por el liderato del medallero, la delegación nacional recibió una noticia importante.

Tras un proceso de votación, el Comité Olímpico Mexicano (COM) dio a conocer a los deportistas que tendrán el honor de portar la bandera nacional durante la ceremonia de inauguración: el clavadista Juan Celaya y la tiradora deportiva Gabriela Rodríguez.

A través de sus redes sociales, María José Alcalá, presidenta del COM, fue la encargada de comunicar la designación a ambos atletas, quienes han destacado por sus sobresalientes resultados en competencias internacionales durante los últimos meses.

"Nos sentimos sumamente orgullosos de los deportistas seleccionados. Lleven la bandera de México con orgullo y den lo mejor que tienen para que México siempre sea protagonista en los Juegos Centroamericanos", expresó la exdeportista.

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¿Quiénes son Juan Celaya y Gabriela Rodríguez?

Con la medalla de plata conquistada junto a Osmar Olvera en los Juegos Olímpicos de París 2024 aún fresca en la memoria de la afición, Juan Celaya se ha consolidado como una de las principales figuras del deporte mexicano. El especialista en trampolín de tres metros, destacando en múltiples eventos organizados por World Aquatics.

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A sus 27 años, y con la mirada puesta en Los Ángeles 2028, Celaya buscará comenzar de la mejor manera un nuevo ciclo olímpico que podría llevarlo a disputar la tercera justa veraniega de su carrera.

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Por su parte, Gabriela Rodríguez se ha convertido en una de las máximas exponentes del tiro deportivo mexicano. La especialista en la modalidad de skeet ha roto barreras dentro de una disciplina históricamente dominada por otras potencias y actualmente se encuentra entre las mejores del mundo.

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Rodríguez inscribió su nombre en la historia al convertirse en la primera mexicana en 38 años en subir al podio de un Campeonato Mundial de Tiro, logro que la consolidó como una referencia dentro de su deporte. Ahora, con la experiencia acumulada en el alto rendimiento, buscará aprovechar los Juegos Centroamericanos y del Caribe como parte de su preparación rumbo a sus terceros Juegos Olímpicos.