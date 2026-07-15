Con la mirada puesta en el futuro y el orgullo de competir ante su gente, Emilio Treviño se alista para afrontar la cita que puede marcar un antes y un después en su carrera. El joven clavadista mexicano llegará a Guadalajara como una de las promesas más interesantes en la disciplina, respaldado por sus éxitos en el circuito universitario de Estados Unidos.

La Copa México de Clavados representará mucho más que una competencia en casa para Treviño. Será la oportunidad perfecta para medir su nivel frente a rivales de alto calibre, continuar consolidando su crecimiento deportivo y enviar un mensaje de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana, el gran objetivo en una temporada clave.

“Estoy muy emocionado y contento de poder competir en México. Se habló mucho sobre esta prueba y es una gran noticia que se haya podido reagendar. La Copa México representa una gran oportunidad para mí y todo el equipo. Estoy seguro de que haré un buen trabajo; es una excelente prueba contra rivales de gran nivel, que nos permitirá elevar nuestro rendimiento con miras a los Juegos Centroamericanos. El año pasado, no obtuve los resultados esperados, pero ahora es el momento”, mencionó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Treviño actualmente cursa sus estudios en la Universidad de Texas A&M.

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