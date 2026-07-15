Usuarios de la Línea 3 del Cablebús reportaron que las unidades de RTP que ofrecen servicio provisional realizan un recorrido de alrededor de 20 minutos durante la tarde; sin embargo, señalaron que durante la noche y la mañana el traslado puede extenderse hasta una hora debido al incremento del tránsito vehicular.

Desde el 13 de julio, la línea que va de la estación Los Pinos/Constituyentes a Vasco de Quiroga, suspendió operaciones como parte de la revisión anual programada. Como alternativa, autoridades implementaron unidades de RTP para trasladar a los usuarios entre ambas terminales.

Ante ello, Roberta, usuaria, señaló que durante la mañana y la tarde el traslado se realiza sin mayores complicaciones, ya que el tránsito es ligero.

Pero, en la noche, indicó, aumenta la cantidad de personas que regresan de sus trabajos y el tráfico se intensifica.

“En este momento está tranquilo porque todavía es temprano, pero ya como a las ocho o nueve de la noche sí se complica mucho, te haces una hora yo creo”,comentó.

EL UNIVERSAL constató que durante la tarde el recorrido del servicio provisional, que circula por avenida Constituyentes entre Los Pinos/Constituyentes y Vasco de Quiroga, se realizó en aproximadamente 20 minutos.

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Este diario, publicó el lunes que en el primer día de de la suspensión, usuarios manifestaron confusión para ubicar el punto de ascenso al RTP por falta de señalización, pero, un día después, este martes, los pasajeros señalaron que ya identifican el lugar donde deben abordar las unidades de apoyo.

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