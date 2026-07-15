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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, convocó a estudiantes universitarios a defender a los migrantes que se encuentran en Estados Unidos y pidió a las ciudades del país vecino “construir una gran alianza de ciudades refugio, cuidadoras y que garanticen los derechos humanos”.
“Detrás de cada migrante hubo un rostro joven como el de ustedes, hubo un estudiante que tuvo que dejar las aulas, una mujer que tuvo que emigrar con sus hijos, un trabajador que dejó atrás a su familia, llevando consigo el sueño de una vida mejor. Migrar no es un delito, ninguna persona es ilegal. Condenemos con toda firmeza las políticas extremistas que persiguen a las personas migrantes”, afirmó.
Al encabezar una nueva entrega de becas para jóvenes universitarios en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, Brugada Molina condenó “el intento de sembrar miedo y terror” entre los migrantes de Estados Unidos y se sumó a la exigencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum de investigar cualquier violación cometida a los derechos humanos contra personas migrantes.
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“Condenemos con toda firmeza el racismo, el odio y la discriminación. Condenemos con toda firmeza el intento de sembrar miedo y terror entre nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos”, expresó.
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