José Ramón Fernández explota contra Chivas; terminó molesto tras su derrota

Chivas quedó en ridículo en la jornada 5 del Apertura 2025 tras caer 2-1 ante los Bravos de Juárez, por lo que se convirtió en la burla del fin de semana, pero ocasionó corajes por parte de sus aficionados, y sorpresivamente también provocaron el enojo de José Ramón Fernández.

El Rebaño Sagrado se convirtió en tendencia en redes sociales, donde seguidores del club y otros que son ajenos, aprovecharon para burlarse de ellos, así como para compartir su frustración tras una nueva decepción por parte de su equipo.

Curiosamente, la reacción que más llamó la atención fue la de José Ramón Fernández. El histórico comunicador lanzó un corto, pero fuerte mensaje hacia las Chivas Rayadas del Guadalajara.

"Pinches Chivas", escribió el legendario integrante de ESPN.

Esta reacción del periodista deportivo ocasionó múltiples burlas, ya que los internautas quedaron sorprendidos por el mensaje de "Joserra" e incluso muchos de ellos compartieron el pensar del comunicador.

El comentario de José Ramón tomo por sorpresa a los usuarios de esta red social, pues el ex de TV Azteca es un confeso seguidor de los Pumas de la UNAM. Sin embargo, eso no fue impedimento para mostrar su descontento con el pésimo accionar del Rebaño Sagrado.

Ahora, las Chivas de Gabriel Milito deben de seguir trabajando para llegar concentrados a su próximo duelo que es frente a los Xolos de Tijuana el próximo viernes 22 de agosto.