La mañanera de Sheinbaum, 21 de agosto, minuto a minuto

Más Información
Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones
"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio
Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional
Nación 08:06 AM
Proyectos de Innovación - que ya implementa la CFE
1-simulación con modelos digitales
2-monitoreo de huracanes
3-topografía de gran
4-velocidad
Nación 08:05 AM
Red Eléctrica Inteligente de una carretera tradicional a una autopista inteligente
-cables de alta temperatura
-crucetas aislantes
-transformadores digitales
-monitoreo de líneas aéreas y subterráneas
-sensores móviles
-mapeo digital 3d
Nación 08:03 AM
Plan de expansión: una inversión de 163.540 millones de dólares; beneficiando a más de 50 millones de usuarios
-ampliar la red y acceso a la energía
-descongestión de la red
-energía a industrias y polos de desarrollo
-modernización y conectar más al país
Nación 08:02 AM
CFE trabaja en la operación y mantenimiento de esta red
-Modernización y mantenimiento de equipos
-Monitoreo, inspección y pruebas de campo
Nación 07:50 AM
La secretaria de Energía, Luz Elena González da detalles de los avances de los proyectos de la red nacional de transmisión
- Se concentrará en la transmisión, construcción de subestaciones eléctricas y compensadores eléctricos para mayor alcance de distribución eléctrica
- Se conectará zonas alejadas con las grandes urbes, conectes con países vecinos a través de enlaces internacionales y asegurar el abastecimiento de luz en desastres naturales
- Se destinarán 8 mil 177 millones de dólares para la construcción de nuevas líneas estratégicas
Nación 07:43 AM
La presidenta, Claudia Sheinbaum destaca máximo histórico en inversión extranjera directa; “ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”.
- Señaló que pese a críticas sobre el aumento de salarios mínimos podría generar inflación se demostró que el modelo de la 4T funciona
Nación 07:39 AM
Inicia la conferencia matutina
kicp