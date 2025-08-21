La mañanera de Sheinbaum, 21 de agosto, minuto a minuto

La secretaria de Energía, Luz Elena González da detalles de los avances de los proyectos de la red nacional de transmisión



- Se concentrará en la transmisión, construcción de subestaciones eléctricas y compensadores eléctricos para mayor alcance de distribución eléctrica

- Se conectará zonas alejadas con las grandes urbes, conectes con países vecinos a través de enlaces internacionales y asegurar el abastecimiento de luz en desastres naturales

- Se destinarán 8 mil 177 millones de dólares para la construcción de nuevas líneas estratégicas