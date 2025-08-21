Más Información

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

La mañanera de Sheinbaum, 21 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 21 de agosto, minuto a minuto

Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial

Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

México y EU realizan "operativo espejo" para resguardar su frontera; aumentan operativos tras llegada de Trump

México y EU realizan "operativo espejo" para resguardar su frontera; aumentan operativos tras llegada de Trump

Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Nación 08:06 AM

Proyectos de Innovación - que ya implementa la CFE
1-simulación con modelos digitales
2-monitoreo de huracanes
3-topografía de gran 
4-velocidad


Nación 08:05 AM

Red Eléctrica Inteligente de una carretera tradicional a una autopista inteligente
-cables de alta temperatura
-crucetas aislantes
-transformadores digitales
-monitoreo de líneas aéreas y subterráneas
-sensores móviles
-mapeo digital 3d


Nación 08:03 AM

Plan de expansión: una inversión de 163.540 millones de dólares; beneficiando a más de 50 millones de usuarios
-ampliar la red y acceso a la energía
-descongestión de la red
-energía a industrias  y polos de desarrollo
-modernización y conectar más al país


Nación 08:02 AM

CFE trabaja en la operación y mantenimiento de esta red
-Modernización y mantenimiento de equipos
-Monitoreo, inspección y pruebas de campo


Nación 07:50 AM

La secretaria de Energía, Luz Elena González da detalles de los avances de los proyectos de la red nacional de transmisión

- Se concentrará en la transmisión, construcción de subestaciones eléctricas y compensadores eléctricos para mayor alcance de distribución eléctrica

- Se conectará zonas alejadas con las grandes urbes, conectes con países vecinos a través de enlaces internacionales y asegurar el abastecimiento de luz en desastres naturales

- Se destinarán 8 mil 177 millones de dólares para la construcción de nuevas líneas estratégicas

Nación 07:43 AM

La presidenta, Claudia Sheinbaum destaca máximo histórico en inversión extranjera directa; “ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”.

- Señaló que pese a críticas sobre el aumento de salarios mínimos podría generar inflación se demostró que el modelo de la 4T funciona


Nación 07:39 AM

Inicia la conferencia matutina

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses