Más Información

Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 14 muertos y decenas de heridos

Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 14 muertos y decenas de heridos

Tras cinco años, INE da carpetazo a caso de Pío López Obrador y David León; libran sanción por entrega de efectivo

Tras cinco años, INE da carpetazo a caso de Pío López Obrador y David León; libran sanción por entrega de efectivo

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

ICE difunde nuevas fotos de la entrega a México de Julio César Chávez Jr.; "es una amenaza atroz a la seguridad pública"

ICE difunde nuevas fotos de la entrega a México de Julio César Chávez Jr.; "es una amenaza atroz a la seguridad pública"

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Vidulfo Rosales admite su salida del caso Ayotzinapa y conversaciones con Hugo Aguilar; "No hay nada formal en la Corte", afirma

Vidulfo Rosales admite su salida del caso Ayotzinapa y conversaciones con Hugo Aguilar; "No hay nada formal en la Corte", afirma

Rumbo a su Primer Informe de Gobierno, la presidenta descartó hacer ningún cambio en su y ampliado, pues afirmó que todos "trabajan muy, muy bien".

"En este nuevo año de su trabajo, ¿tiene pensado hacer algún cambio en el Gabinete?", se le preguntó en .

"Bueno, si lo tuviera pensado, no te lo diría. No tengo pensado ningún cambio, no tengo pensado ningún cambio. Es un muy buen Gabinete, todos trabajan muy, muy bien", respondió.

Lee también

Claudia Sheinbaum presenta a una parte de su gabinete. Foto: Archivo
Claudia Sheinbaum presenta a una parte de su gabinete. Foto: Archivo

Sheinbaum anuncia “bailongo” el 15 de septiembre

La Mandataria federal anunció que como parte de las fiestas patrias, habrá “bailongo” en el Zócalo de la Ciudad de México, pero no quiso adelantar qué artistas se presentarán en la verbena popular del próximo 15 de septiembre, Día de la Independencia.

Sheinbaum Pardo indicó que se prepara para dar, en en hecho histórico por ser la primera mujer Presidenta de México, su primer Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio Nacional.

“Es todo un acontecimiento, es un privilegio (...) Después del primero de septiembre les platico quién va a venir, va a ser bailongo el 15 de septiembre”, expresó.

Lee también

Indicó que el próximo 1 de septiembre dará un informe en Palacio Nacional y tendrá uno público en el Zócalo el 1 de octubre cuando cumpla su primer año de gobierno.

“El Informe por ley es el 1 de septiembre, pero cumplo un año el 1 de octubre. Entonces, al acto público, ya grande, al que vamos a invitar a todo aquel que quiera venir, ya lo haríamos en octubre“.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses