Sheinbaum rechaza supuesto obsequio de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; "no recibo regalos de ellos", dice

Durante su gira de este fin de semana por Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó en Ometepec el supuesto regalo que le envió el exgobernador por el PRD, Ángel Aguirre Rivero.

En su trayecto del sábado a Tlacoachistlahuaca, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado descendieron de su vehículo para atender diversas demandas de las personas acapulqueñas.

En Ometepec, municipio natal de Aguirre Rivero, una mujer se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para entregarle un presente, supuestamente a nombre del exgobernador, pero lo rechazó.

"Un detallazo del licenciado Ángel Aguirre", le dice la mujer a la Presidenta.

"Uy, no mi amor, gracias. Mándele saludos, pero dígale que no recibo regalos de ellos", contestó la Mandataria federal.

Sheinbaum Pardo siguió su camino para encabezar el Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Amuzgo.

❌ La presidenta @Claudiashein rechaza obsequio de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero: "No recibo regalo de ellos". pic.twitter.com/IADvbddhxa — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 24, 2025

En Ometepec, una mujer se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para entregarle un presente, supuestamente a nombre del exgobernador Ángel Aguirre este 24 de agosto de 2025. Foto: Especial

