270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

Sheinbaum rechaza supuesto obsequio de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; "no recibo regalos de ellos", dice

Sheinbaum rechaza supuesto obsequio de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; "no recibo regalos de ellos", dice

Magistrado perfila validar elección del Tribunal de Disciplina; desestima acordeones

Liga MX: Atlas vs América - EN VIVO - Jornada 6 del torneo Apertura 2025

Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su contienda entre corcholatas hacia la presidencia

Durante su gira de este fin de semana por Guerrero, la presidenta rechazó en Ometepec el supuesto regalo que le envió el exgobernador por el PRD, Ángel Aguirre Rivero.

En su trayecto del sábado a Tlacoachistlahuaca, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado descendieron de su vehículo para atender diversas demandas de las personas acapulqueñas.

En Ometepec, municipio natal de Aguirre Rivero, una mujer se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para entregarle un presente, supuestamente a nombre del exgobernador, pero lo rechazó.

"Un detallazo del licenciado Ángel Aguirre", le dice la mujer a la Presidenta.

"Uy, no mi amor, gracias. Mándele saludos, pero dígale que no recibo regalos de ellos", contestó la Mandataria federal.

siguió su camino para encabezar el Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Amuzgo.

En Ometepec, una mujer se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para entregarle un presente, supuestamente a nombre del exgobernador Ángel Aguirre este 24 de agosto de 2025. Foto: Especial
