Más Información
270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas
Sheinbaum rechaza supuesto obsequio de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; "no recibo regalos de ellos", dice
Durante su gira de este fin de semana por Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó en Ometepec el supuesto regalo que le envió el exgobernador por el PRD, Ángel Aguirre Rivero.
En su trayecto del sábado a Tlacoachistlahuaca, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado descendieron de su vehículo para atender diversas demandas de las personas acapulqueñas.
En Ometepec, municipio natal de Aguirre Rivero, una mujer se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para entregarle un presente, supuestamente a nombre del exgobernador, pero lo rechazó.
Lee también Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su contienda entre corcholatas hacia la presidencia
"Un detallazo del licenciado Ángel Aguirre", le dice la mujer a la Presidenta.
"Uy, no mi amor, gracias. Mándele saludos, pero dígale que no recibo regalos de ellos", contestó la Mandataria federal.
Sheinbaum Pardo siguió su camino para encabezar el Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Amuzgo.
Lee también Entre huipiles y tradiciones, Sheinbaum vuelve al Pueblo Amuzgo 55 años después; rinde homenaje a mujeres indígenas y artesanas
270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em