La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pondrá en contacto con la Embajada de EU en México para aclarar el motivo de por qué la DEA emitió un comunicado afirmando que el gobierno de México había firmando un acuerdo para crear el Proyecto Portero para combatir a los cárteles del narcotráfico.

La Mandataria federal señaló que por este tema no se afectará la relación con Estados Unidos ni el acuerdo en materia de seguridad que se prevé que se firme pronto.

"Lo va a hacer Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de Estados Unidos aquí. Decir, `¿Por qué se publicó esto sin conocimiento del Gobierno de México?´. Lo hablara el secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) con el embajador (Ronald D. Johnson),y aclarar el asunto.

Lee también Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

"Pero como salió la nota ayer, sale el comunicado, sale hoy en ocho columnas en algunos medios, pues hay que decir `No, a ver así no fue, ni es", comentó.

"¿Por este anuncio no se afecta o no tiene alguna consecuencia con este acuerdo que se está llevando acuerdo de alto nivel con Estados Unidos?", se le peguntó en conferencia de prensa.

"No, no tiene por qué. Lo único que nosotros siempre vamos a pedir, pues es respeto siempre. Entonces si va a informar algo relativo con México, que es parte del tema de seguridad, pues lo que pedimos es que sea en el marco de la colaboración que tenemos y no información que no es exacta.

Lee también "No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

"No pasa nada, pero hay que aclararlo. La relación sigue, no hay problema, hay coordinación, hay colaboración, Está el marco de la firma que vamos a hacer, pero nosotros tenemos la obligación de aclarar, porque sino se queda esta idea que pues no, no tiene sustento", contestó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr