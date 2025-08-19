Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

Pudo ser una travesura, un malentendido o en el peor de los casos, un nuevo frente, pero esta mañana se cayó lo que parecía ser un nuevo entendimiento entre el gobierno de nuestro país, México, con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés.

Y es que esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum redujo el Programa Portero, anunciado ayer por la agencia estadounidense como un proyecto de colaboración transnacional a un simple taller que uniformados mexicanos tomaron en Texas.

"DEA" Drug Enforcement Administration. Foto: iStock

Los desencuentros entre la DEA y México

En el gobierno pasado hubo diferencias entre México y la agencia de EU, al punto de que se ordenó quitar a la DEA el hangar que operaba en el Aeropuerto Internacional de Toluca , en mayo de 2022.

, en mayo de 2022. En 2021, asimismo, el gobierno de México disolvió una unidad de élite antinarcóticos que entrenó la DEA para combatir al crimen organizado . El entonces presidente López Obrador aseguró en ese momento que la agencia de EU “estaba infiltrada por la delincuencia ”.

que entrenó la DEA para combatir al . El entonces presidente López Obrador aseguró en ese momento que la agencia de EU “estaba infiltrada por la ”. En 2023, el exmandatario acusó nuevamente a la DEA de ejercer “una intromisión abusiva y prepotente” en los operativos que ejecutaba la Secretaría de Marina (Semar). “¿Cómo van a estar espiando?, ¿que no hasta bajaron un globo de China allá? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además, para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad”, manifestó en ese momento.