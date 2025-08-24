La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) realizó el Encuentro Nacional de Secretariados Ejecutivos Estatales de Seguridad Pública, en la Ciudad de México para reforzar los mecanismos de coordinación en materia de seguridad pública en las 32 entidades federativas.

La titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional para consolidar las estrategias de seguridad en todo el país.

Calificó como importante las reformas en materia de seguridad pública, ya que estas permiten fortalecer la revisión y correcta aplicación de los recursos federales, al tiempo que consolidan el desarrollo de las instituciones de seguridad en todo el país.

Sostuvo que es importante la capacitación y profesionalización a través de la Academia Nacional de Seguridad Pública, como eje central para dignificar y reconocer la labor policial.

La funcionaria llamó a trabajar en conjunto para lograr una mejor aplicación de los recursos y robustecer a las distintas instituciones que conforman los sistemas estatales de seguridad pública.

Esto, con el fin de ofrecer resultados eficaces y fortalecer la confianza de la ciudadanía, añadió que las puertas están abiertas para trabajar de manera particular con cada entidad federativa, a fin de atender necesidades específicas y fortalecer el acompañamiento institucional.

Se reúnen secretarios ejecutivos estatales de seguridad pública. Foto: Especial.

Durante el encuentro, se presentaron los principales avances y lineamientos para el fortalecimiento de la política nacional en la materia, entre ellos: Mecanismos de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública e implementación de acuerdos a nivel local, así como el modelo y lineamientos de evaluación del FASP 2025, expuestos por la directora general de Planeación, Dulce Claudia Colín Colín.

Criterios y lineamientos para la distribución, administración y verificación de los fondos federales FASP, FOFISP y FORTAMUN, a cargo del director general de Vinculación y Seguimiento, Alí López Castellanos.

En un comunicado, la SSPC indicó que un aspecto central del encuentro fue la apertura de un espacio de diálogo con los titulares de los Secretariados Estatales, en el que expresaron sus dudas, inquietudes.

También propuestas en torno a la implementación de los nuevos lineamientos y a cada una de ellas se les brindó orientación y respuesta puntual, para reforzar la confianza y coordinación entre niveles de gobierno.

Además, se reiteró la importancia de impulsar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como de consolidar herramientas de información útiles y confiables que permitan a las autoridades estatales y federales mejorar el desempeño y la eficacia de las instituciones de seguridad pública en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Se estableció el compromiso de dar continuidad a este tipo de ejercicios de manera periódica, con el propósito de fortalecer la coordinación, la corresponsabilidad y el trabajo conjunto entre la federación y las entidades federativas.

El encuentro concluyó con un mensaje de unidad, compromiso y corresponsabilidad para seguir construyendo un país más seguro, basado en la confianza ciudadana y en instituciones sólidas.

