Más Información

Asesinan a líder de la Asociación de Productores de Limón en Apatzingán, Michoacán

Asesinan a líder de la Asociación de Productores de Limón en Apatzingán, Michoacán

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

“Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas

“Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas

AWS sufre caída global; qué hay detrás del fallo en la nube

AWS sufre caída global; qué hay detrás del fallo en la nube

Damnificados por lluvias recibirán este miércoles el primer apoyo de 20 mil pesos; entregarán vales para enseres domésticos

Damnificados por lluvias recibirán este miércoles el primer apoyo de 20 mil pesos; entregarán vales para enseres domésticos

"No somos iguales"; Sheinbaum rechaza que esté promoviendo el voto en estados afectados por lluvias

"No somos iguales"; Sheinbaum rechaza que esté promoviendo el voto en estados afectados por lluvias

El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

Sheinbaum presenta cuatro ejes de trabajo por emergencia de lluvias; busca alertar por celular de condiciones climáticas

Sheinbaum presenta cuatro ejes de trabajo por emergencia de lluvias; busca alertar por celular de condiciones climáticas

Sheinbaum critica relanzamiento de imagen del PAN; acusa falta de sensibilidad con familias afectadas por lluvias

Sheinbaum critica relanzamiento de imagen del PAN; acusa falta de sensibilidad con familias afectadas por lluvias

Aseguran más de un millón 600 mil litros de huachicol en cateo a empresa en Guanajuato; valor supera los 30 mdp

Aseguran más de un millón 600 mil litros de huachicol en cateo a empresa en Guanajuato; valor supera los 30 mdp

“Las lanchas ya están al tope de las bardas”, comerciantes en presa de Valle de Bravo con temor se inunden sus negocios

“Las lanchas ya están al tope de las bardas”, comerciantes en presa de Valle de Bravo con temor se inunden sus negocios

Bogotá. El gobierno de denunció este lunes una "amenaza" de "invasión" de Estados Unidos y llamó a consultas a su embajador en Washington tras el anuncio de de retirar la ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas.

Los duros intercambios entre el republicano y el primer mandatario izquierdista de Colombia han llevado a las relaciones entre aliados históricos en la región a su punto más bajo en décadas.

El presidente estadounidense prometió el domingo poner fin a la ayuda a Colombia y dijo que este lunes anunciaría aranceles, tras calificar a su homólogo colombiano de "" debido a los altos niveles de producción de droga en el país sudamericano, el principal exportador de cocaína.

Lee también

Trump añadió que Colombia debería "cerrar" los narcocultivos de "inmediato". Si no lo hace, " se los cerrará, y no lo hará de buena forma".

El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, aseguró este lunes que se trata de una "amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia".

"No me imagino cerrando unas si no es de esa forma, si no es invadiendo", declaró a Blu Radio.

Lee también

Benedetti planteó que una alternativa de Estados Unidos sería fumigar los narcocultivos con el pesticida glifosato, lo que de igual manera representaría un golpe a la "soberanía".

"Hombro a hombro"

La cancillería colombiana informó en un comunicado que el embajador en Washington, Daniel García Peña, "ya se encuentra en " y en las "próximas horas" el gobierno "informará las decisiones tomadas al respecto".

Las tensiones entre Colombia y su principal socioeconómico y militar suceden cuando Estados Unidos aumenta la presión sobre el presidente venezolano , cercano a Petro.

Lee también

Las fuerzas estadounidenses tienen buques de guerra desplegados en el Caribe desde agosto y ha atacado al menos siete embarcaciones que, según afirma Trump, transportaban .

El jefe del Pentágono, informó sobre un ataque el 17 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales en el que murieron tres supuestos rebeldes de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Petro denunció una violación a la soberanía de aguas nacionales y sostiene que algunas de las víctimas son colombianos pobres.

Lee también

El mandatario izquierdista promueve una cooperación entre las fuerzas armadas venezolanas y colombianas.

Benedetti sostuvo que por parte de la oposición colombiana y los medios de comunicación se ha generado una falsa narrativa sobre que ambos países combatirían "hombro a hombro" contra Estados Unidos, por lo que Trump estaría mal informado.

Quitar aranceles

Los gremios colombianos están a la expectativa de las tarifas aduaneras que impondría Trump a Colombia.

Lee también

Petro bajó el tono este lunes y le propuso "quitar aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial" del país "para fortalecer la producción lícita", según un mensaje en la red X.

retiró el mes pasado a Colombia la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, una certificación por la que recibía cientos de millones de dólares de Estados Unidos. También revocó la visa a Petro y a varios de sus funcionarios.

Hasta ahora, el país sudamericano era el que más ayuda financiera recibía de Washington, según datos del gobierno estadounidense, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023, el último año del que se dispone de información completa.

Lee también

La mitad de estos pagos se destina a la lucha .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desfile de Catrinas 2025 Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos. Foto: Canva

Desfile de Catrinas 2025: Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos

Dinero. Foto: iStock/oatawa/Andrzej Rostek

¿Cuál es el límite de dinero que puedo ingresar a México sin declarar en 2025?

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Reno/iStock/ Rex_Wholster

¿Qué hacer en Nevada? 10 destinos espectaculares para visitar más allá de Las Vegas