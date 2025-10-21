Más Información

El absolvió en segunda instancia al expresidente (2002-2010) por el delito de soborno en actuación penal al fallar la apelación que hizo su defensa por una condena de que le fue impuesta en agosto pasado en un proceso que incluye además el delito de fraude procesal.

"No se acreditó directa o indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal (...) por tanto la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal", dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer el fallo.

La absolución se da en el caso de supuestas presiones a Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, y falta que el Tribunal se pronuncie, en la lectura que aún no concluye, sobre un tercer implicado en el mismo delito de soborno, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien está preso.

Monsalve acusó a Uribe de haber promovido la creación del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y asegura que un abogado del expresidente lo presionó en la cárcel para retractarse de lo dicho en contra del exmandatario en el caso que lo enfrenta con el senador de izquierdas Iván Cepeda.

El magistrado Merchán recalcó que el Tribunal encontró un error de interpretación jurídica en la aplicación del "dolo eventual" como fundamento de la condena de primera instancia, emitida por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, ya que la figura de la determinación penal exige "dolo directo".

Fotografía de archivo fechada el 9 de enero de 2023 del expresidente de Colombia Álvaro Uribe en el I Foro Internacional Iberoamérica en la mediación y resolución de conflictos internacionales, en Valencia (España). Foto: EFE
Fotografía de archivo fechada el 9 de enero de 2023 del expresidente de Colombia Álvaro Uribe en el I Foro Internacional Iberoamérica en la mediación y resolución de conflictos internacionales, en Valencia (España). Foto: EFE

Uribe se convierte en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente

Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente tras ser hallado por Heredia culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

El expresidente afronta esta parte de su juicio en libertad luego de que a mediados del mes pasado la Corte Suprema de Justicia confirmara la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que lo dejó en libertad hasta que la sentencia quede en firme.

Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó al senador Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Senado en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La Corte no solo decidió no investigar a Cepeda sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo.

