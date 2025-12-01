Más Información

BOGOTÁ (AP) — La aspiración presidencial de Miguel Uribe Londoño, padre del senador que fue asesinado en la campaña electoral en curso en Colombia, quedó el lunes en vilo luego de que el partido político al que pertenece anunciara que lo apartó de la lista de precandidatos y luego él exigiera una rectificación.

El partido conservador Centro Democrático, dirigido por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), emitió un comunicado en el que enlistó comunicaciones supuestamente cruzadas con Uribe Londoño, quien asumió como precandidato presidencial en agosto, tras la muerte de su hijo.

El partido indicó que el expresidente fue informado por el abogado y también aspirante presidencial Abelardo de la Espriella que Uribe Londoño renunciaba a su aspiración y se adhería a su campaña.

De la Espriella no pertenece al Centro Democrático, pero es de una línea política afín y está entre la lista de candidatos de la derecha para las elecciones de mayo de 2026. Tras la polémica, no se ha pronunciado sobre su supuesta intervención.

El partido aseguró que intentó comunicarse con Uribe Londoño durante el fin de semana, pero que este solo le anticipó que “estaba por tomar una decisión muy seria con su familia” y declinó una reunión.

Dijo además que agradecía "la franqueza del Dr. De la Espriella y continuará el proceso con las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín”.

Uribe Londoño niega haber salido de la contienda

Sin embargo, poco después del comunicado, Uribe Londoño negó en un video en X que haya salido de la contienda: “Es inaceptable que se me excluya de un proceso del cual soy parte por versiones de prensa o de llamadas telefónicas... pido al Centro Democrático que rectifique esta afirmación".

En Colombia hay cerca de un centenar de precandidatos presidenciales que aspiran a reemplazar en el poder a Gustavo Petro, el primer presidente de tendencia izquierdista en gobernar el país, en las elecciones de 2026.

Los partidos están depurando sus aspirantes y definiendo posibles alianzas. En un comunicado del lunes, el Centro Democrático detalló que escogería a dos candidatos mediante una encuesta digital a los militantes del partido.

La actual campaña electoral tuvo su episodio más violento con el ataque a tiros a Uribe Turbay, de 39 años, en junio en el occidente de Bogotá. Por la gravedad de sus heridas estuvo bajo pronóstico neurológico reservado durante casi dos meses.

Su muerte conmocionó al país, que hace tres décadas no reportaba el asesinato de un aspirante presidencial, recordando la época de los magnicidios y el asedio de los cárteles de la droga en las décadas de 1980 y 1990.

Las autoridades han capturado al confeso tirador, un menor de edad, sus presuntos cómplices que ayudaron en la logística y la planeación, y el enlace entre ellos y los autores intelectuales. Una de las principales hipótesis apunta a la responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La fiscalía informó el lunes que fue formalmente acusado William Fernando González, uno de los presuntos articuladores del crimen, quien no ha aceptado los cargos por homicidio, concierto para delinquir, porte de armas y ocultamiento de pruebas.

