Más Información

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Todo listo para el primer concierto de Dua Lipa; fans ya hacen fila para el show de mañana

Todo listo para el primer concierto de Dua Lipa; fans ya hacen fila para el show de mañana

Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Ataque armado en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli; reportan dos personas muertas

Ataque armado en Plaza Arkana de Cuautitlán Izcalli; reportan dos personas muertas

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Sheinbaum lamenta fallecimiento de madre de Clara Brugada; expresa su solidaridad a la jefa de Gobierno

Sheinbaum lamenta fallecimiento de madre de Clara Brugada; expresa su solidaridad a la jefa de Gobierno

Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; Gobierno de la CDMX expresa su pésame

Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; Gobierno de la CDMX expresa su pésame

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

Diputado Arturo Ávila denuncia a PAN ante INE; acusa de simular propaganda con Edson Andrade

Diputado Arturo Ávila denuncia a PAN ante INE; acusa de simular propaganda con Edson Andrade

Hermosillo no olvida a las 24 víctimas del incendio en Waldo’s; tragedia deja afectaciones y un luto permanente

Hermosillo no olvida a las 24 víctimas del incendio en Waldo’s; tragedia deja afectaciones y un luto permanente

Jóvenes arrastran a un perro por las calles de Cuauhtémoc, Zacatecas; activistas piden justicia

Jóvenes arrastran a un perro por las calles de Cuauhtémoc, Zacatecas; activistas piden justicia

Buenos Aires.- El Gobierno argentino que preside Javier Milei anunció este lunes que en los próximos días enviará al Congreso para su debate un proyecto de reforma al Código Penal que, entre otros aspectos, busca aumentar las penas y asegurar el cumplimiento efectivo de las mismas.

La saliente ministra de Seguridad Nacional, , quien dejará su cargo este lunes para asumir como senadora nacional el próximo 10 de diciembre, afirmó -en conferencia de prensa- que el nuevo Código Penal busca “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos".

El proyecto propone penas más duras para delitos graves como homicidios agravados, narcotráfico, robo, trata de personas, corrupción y delitos sexuales, e incorpora nuevos tipos penales, como la figura de "conducción imprudente".

Lee también

Bullrich también aseguró que "las (cadenas) perpetuas no van a tener un límite temporal" y que "el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva".

Según anunció Presidencia en un comunicado, el proyecto será enviado al Congreso "en los próximos días", tras la renovación de parte de sus bancas el próximo 10 de diciembre tras las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, en las que el partido de Milei, La Libertad Avanza, obtuvo más del 40% de los votos y aumentó significativamente su representación en ambas cámaras.

"El otro objetivo fundamental es el proceso de hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas no las sienta la sociedad como insuficientes", expresó Bullrich, quien a partir de este martes será reemplazada en la cartera por Alejandra Monteoliva, hasta ahora secretaria de Seguridad Nacional.

Argentina busca reducir edad de imputabilidad

El nuevo Código Penal también buscará "robustecer" el concepto de legítima defensa y, según afirmó Bullrich, "la presunción va a estar siempre a favor de quien se defiende".

Por otra parte, el Ejecutivo propuso que asesinar a un menor de 16 años o a un mayor de 65 años de edad sea considerado un agravante y que algunos delitos dejen de prescribir pasado el plazo de diez años.

Se trata de delitos especialmente graves, como homicidios agravados, delitos sexuales, la corrupción de menores, la promoción y facilitación de la prostitución, la trata de personas, los secuestros extorsivos, el atentado al orden constitucional y al sistema democrático, el terrorismo y el narcotráfico, entre otros.

Lee también

En una alocución, la ministra no se refirió a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a trece años, uno de los puntos del proyecto que generó polémica cuando, el pasado octubre, fue anunciado por el Ejecutivo.

Actualmente, en Argentina no se puede imputar a un menor de 16 años, mientras que los adolescentes de entre 16 y 18 años son imputables pero solo si el delito que cometieron tiene una pena superior a los dos años de prisión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
<

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026