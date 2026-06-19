A una semana del Mundial, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México dio a conocer que ha brindado más de 82 mil 500 mil servicios de salud, en el contexto de la justa deportiva, tanto a residentes como a visitantes.

Entre los servicios de salud que se han realizado, destacan mil 224 pruebas de detección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la aplicación de alrededor de 60 mil vacunas y la revisión de mil 394 establecimientos para reducir riesgos sanitarios.

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Asimismo, se ha atendido a siete mil 383 personas, a través de los servicios de Promoción de la Salud, de las cuales dos mil 74 recibieron orientaciones por golpe de calor, mil 267 en el tema de bienestar animal, 917 acerca del programa “Contigo mi Vida es Mejor” y dos mil 99 en actividades deportivas.

En un comunicado, la dependencia a cargo de Gasman Zylbermann, detalló que en los sitios de mayor afluencia de la ciudad como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez, las Clínicas Condesa impulsan la campaña “Tu mejor jugada es la prevención” con acciones de prevención de VIH y otras ITS, pláticas informativas, tratamientos PrEP o PEP, así como la distribución de condones y lubricantes para el cuidado de la salud sexual.

Por su parte, la Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX (Agepsa) ha revisado un total de mil 394 establecimientos en 25 sedes visitadas, entre las que se encuentran parques en distintas alcaldías, alrededores del Estadio Ciudad de México y del Zócalo capitalino, Plaza Garibaldi, el corredor Bellas Artes, Zona Rosa, Arena México, Campos Revolución y el Deportivo Hermanos Galeana.

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Mientras que el Instituto de Atención para la Prevención de las Adicciones (IAPA) ha sumado un total de seis mil 186 personas beneficiadas en 28 puntos estratégicos durante las 68 jornadas que ha realizado en lo que va de la contienda deportiva.

La Secretaría indicó que mantiene presencia y acciones en 25 sitios de celebración relacionados al campeonato, incluidos los Fan Fest; Festivales Futboleros en las 16 alcaldías y en el Estadio Ciudad de México.

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