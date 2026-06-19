La casa de la pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954) se cuela en una exposición en la galería Le BAL de París inaugurada este viernes con motivo del bicentenario de la fotografía, que está consagrada a la colección del Centro de Fotografía Wilson y su fondo de 12 mil instantáneas.

La exposición, titulada 'L'espace entre nous' (El espacio entre nosotros), es una selección de 120 fotografías "poco comunes" tomadas en el último siglo, entre las que destacan dos instantáneas del baño de Kahlo que la mexicana Graciela Iturbide (Ciudad de México, 1942) tomó en 2005.

Estas son las primeras imágenes que se tienen de dicha estancia tras el fallecimiento de la pintora, puesto que su esposo, el también pintor Diego Rivera (1886-1957), pidió que el baño permaneciera clausurado hasta 15 años después de su propio fallecimiento: Iturbide fue la primera en poder fotografiarlo.

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"Imaginen el impacto: fue como penetrar en la tumba de un faraón. Una cámara mortuoria y una sala del tesoro. Imagine la sensación repentina de poder comunicarse con la fallecida y encontrarse con la viva, la sufridora, presente a través de una intimidad nunca antes desvelada", agrega un texto junto a las fotografías.

Las imágenes de Iturbide forman parte de una serie de veinte fotografías conocida como 'El Baño de Frida' y muestran dos escenas complementarias: la pierna prostética de Kahlo en el interior de su bañera y los pies desnudos de la fotógrafa apoyados en su interior, como si estuviera a punto de bañarse.

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Las vistas del baño de Kahlo son las fotografías más recientes de toda la muestra, mientras que la más antigua se tomó hace más de un siglo, en 1919, cuando el húngaro André Kertész (1894-1985) captó a un hombre pasando junto a una mujer a través de una ventana.

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La directora adjunta de la galería, Julie Héraut, dijo que el "espacio entre nosotros" que da nombre a la exposición "se refiere a la relación entre el fotógrafo, la persona fotografiada y una tercera persona que siempre participa: quienes ven las imágenes".

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"Cada una de las imágenes presentadas en la exposición traen a la palestra esta relación de manera más o menos visible. Es como un juego que proponemos al público para que vengan a descubrir las imágenes y vean, comprendan estas imágenes", explicó la directora adjunta.

Entre los 45 autores que figuran en la exposición, también se cuentan autores latinoamericanos como el chileno Sergio Larraín (1931-2012) o los mexicanos Manuel Álvarez Bravo (1902-2002) y Lola Álvarez Bravo (1903-1993), esposa del anterior.

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Además, cabe destacar nombres tan reconocidos en el medio como Dorothea Lange (1895-1965), la estadounidense que asentó las bases de la fotografía documental, o su homólogo Walker Evans (1903-1975), entre otros.

La muestra se complementa con diversos textos impresos del escritor y director francés Bertrand Schefer (París, 1972), que, en palabras de Hérault, describen la historia de las imágenes y sus autores al mismo tiempo que "asume el rol del espectador".

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 3 de enero de 2027 y, con motivo de la inauguración, este sábado también se realizará un coloquio abierto al público con el fundador del Centro Wilson de Fotografía, Michael Wilson, y la fundadora y directora artística del BAL, Diane Dufour.

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