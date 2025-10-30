Más Información

Trujillo.- , hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), anunció este viernes su candidatura a la Presidencia de Perú por cuarta vez en su trayectoria política, tras haber perdido en la segunda vuelta en las tres últimos comicios (2011, 2016 y 2021).

En un mitin celebrado en la norteña ciudad de Trujillo, una de las más afectadas por el auge de las bandas del crimen organizado, confirmó que volverá a ser candidata presidencial en 2026, apenas una semana después de que el Tribunal Constitucional dispusiera que se archive el juicio donde estaba acusada de lavado de dinero por la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular precisó que será candidata únicamente a la Presidencia y que no liderará la lista de su formación al Senado porque no quiere "un premio de consolación" y porque no quiere ni necesita inmunidad, en referencia al denominado 'caso Cócteles', por el que llevaba procesada desde hace cerca de diez años.

"Hoy aquí, rodeada de la familia fujimorista, acompañada en la distancia por peruanos que nos miran en redes sociales, quiero anunciar mis decisión de ser candidata a la Presidencia de la República por Fuerza Popular", afirmó Keiko Fujimori entre aplausos.

La candidata, pendiente aún de ser confirmada en elecciones internas del partido y de inscribir oficialmente su postulación ante las autoridades electorales, avanzó que en esta nueva aventura le acompañarán los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Torres, dos hombres de su máxima confianza, como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

"Ellos tienen una gran experiencia política, ellos saben además de todo el manejo público y han tenido la capacidad siempre de generar diálogos y consenso", indicó Keiko.

Fujimori aseguró que el país ya combatió el terrorismo bajo el liderazgo de su padre, quien falleció en septiembre de 2024 y a quien su hija recordó con unas imágenes, y que con determinación, va superar la ola de violencia, que afecta especialmente a Lima y a Trujillo.

"No tengan miedo, tenemos que seguir soñando, yo creo que tenemos la capacidad de enfrentar a esa violencia o mejor dicho terrorismo urbano, pero ese terrorismo urbano no se le enfrenta con discursos, palabras bonitas ni actuando desde escritorios, a esta maldita violencia hay que enfrentarla en las calles, salir con las Fuerzas Armadas y con inteligencia", indicó Keiko.

"El fujimorismo va a traer la autoridad que todos los peruanos estamos necesitando", agregó.

Hasta el momento, han anunciado sus candidaturas el ultraconservador exalcalde de Lima Rafael López Aliaga por Renovación Popular y el empresario y exgobernador César Acuña, por el partido derechista Alianza Para el Progreso (APP).

