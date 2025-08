Al rechazar señalamientos sobre su reciente acuerdo con Donald Trump por parte de la oposición, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hay quienes habrían preferido que a México le fuera "mal" solo para poder atacarla.

“La oposición, no importa lo que hagan, ellos quieren que le vaya mal a México o sea como quieren que le vaya mal al gobierno de México, no les importa que afecte al pueblo de México cualquier situación ellos hubieran querido Estados Unidos porque hubieran tenido una narrativa una cantaleta de qué ya les dijimos que qué mal lo está haciendo el gobierno de México, y etc. etc. etc.”, afirmó.

Lee también Más de 75 mil mexicanos han sido repatriados por la administración Trump: Segob; continúan albergues para atenderlos

En ese sentido, Sheinbaum Pardo acusó directamente al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de ir a Estados Unidos a “denunciar falsedades”, y lo calificó como un “vende patrias”.

También señaló que el PAN no se queda atrás, al enviar a senadores y senadoras a hablar mal del país en el extranjero.

Sobre la presión mediática, fue directa: “También hay medios que buscan el fracaso del gobierno, pero se van a quedar con las ganas”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr