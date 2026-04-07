El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), Alejandro Moreno Cárdenas, designó a Rafael Santos Badía como jefe de la Misión de Observación Electoral Internacional para las elecciones generales de este domingo 12 de abril para renovar la presidencia y vicepresidencia de Perú.

Moreno Cárdenas manifestó que Rafael Santos, actual ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, es un político respetado, con amplia experiencia y sólida formación, un estudioso de la cultura peruana y de la realidad política, económica y social que vive esa nación, por lo que “estoy convencido, llevará a cabo la alta responsabilidad de coordinar con profesionalismo, neutralidad y de manera ética esta importante misión de Observación Electoral Internacional”.

Dijo que con esta nueva misión, integrada por observadores de las cinco regiones que componen la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, se reafirma el compromiso de la Copppal con la promoción y consolidación de la democracia en América Latina y el Caribe, que enfrenta una fragilidad creciente caracterizada por la erosión institucional y la polarización.

“Es altamente preocupante que líderes electos por la vía democrática posteriormente utilizan su posición para desmantelar las instituciones democráticas desde adentro y prolongar su permanencia en el poder”, sentenció.

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