La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el 112 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz, donde declaró que la soberanía la llevan las mexicanas y los mexicanos "marcada con fervor".

En Alvarado, a lado de integrantes de su gabinete; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar; la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo; y la gobernadora Rocío Nahle, la mandataria federal dijo a los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que el amor al pueblo y a la patria siempre vencen al entreguismo y la ambición.

Al señalar que la soberanía fue amenazada en esta entidad, expresó que “el pueblo de México y el pueblo de Veracruz, y los cadetes de la Marina, resistieron”: “Porque la soberanía la llevamos las y los mexicanos marcada con fervor”.

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Sheinbaum tomó protesta al personal de cadetes de la Secretaría de Marina, los cuales juraron lealtad a la bandera de México.

Reiteró que México es una nación libre, independiente y soberana, además que las personas mexicanas son generosas, unidas ante la adversidad y responden con dignidad.

“Y ese mismo espíritu es el que hoy ustedes, cadetes, están llamados a honrar, porque ser marino no es solamente portar un uniforme, es asumir una vocación de vida; la lealtad que los mantiene firmes en todo momento; la honestidad que orienta cada una de sus acciones; la disciplina forjada en la fortaleza y en la confianza en ustedes mismos y en su compañera o compañero. También el amor a la familia que es raíz y sostiene a las mexicanas y los mexicanos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el 112 aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz y jura de bandera de las y los cadetes de la Secretaría de Marina (Semar), en la Heroica Escuela Naval Militar, Antón Lizardo. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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“Y sobre todo, el amor a la patria que da sentido a todo lo que hacemos. La Armada de México es una institución al servicio del pueblo, defiende nuestras costas y mares, protege la soberanía nacional, auxilia en desastres naturales, salva vidas, acompaña a las comunidades en los momentos más difíciles. Por eso cuando hoy juran bandera, no solo se comprometen con una institución, se comprometen con los millones de mexicanas y de mexicanos que confían en ustedes, que esperan de ustedes lo mejor.

“Nuestra historia nos enseña que la soberanía se defiende todos los días, que la Independencia no es un hecho del pasado, sino una práctica constante y que la dignidad de una nación descansa en la integridad de su pueblo, y México tiene mucho pueblo”, declaró.

Al pedirles que honren a su institución, su palabra y su vocación, la presidenta comentó que México necesita marinos valientes, pero también íntegros, honestos, con honor, con deber, con lealtad y patriotismo: “Se necesita disciplina, pero también sensibilidad. Necesita fuerza, pero sobre todo necesita mujeres y hombres con principios (...).

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“México los necesita, necesita hombres y mujeres valientes, necesita marinos valientes, necesita fuerza y principios, disciplina y sobre todo corazón. No olvidemos nunca que el amor siempre vence al odio y el amor al pueblo y a la patria siempre vence al entreguismo y a la ambición. No olvidemos nunca que la patria se ama y se defiende, que se juramento viva en cada una y en cada uno de ustedes todos los días”.

Claudia Sheinbaum dio lectura a la lista de héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heróico Colegio Militar, seguido por el toque de silencio de la banda de guerra y una salva de fusilería ejecutada por el Cuerpo de Cadetes.

“Si no lo hicieren así, que la nación se los demande”, pronunció, y entregó un espadín a los cadetes de primer año que han sobresalido por su aprovechamiento académico y buena conducta.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el 112 aniversario de la defensa del Puerto de Veracruz y jura de bandera de las y los cadetes de la Secretaría de Marina (Semar), en la Heroica Escuela Naval Militar, Antón Lizardo. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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