La jueza de control Mariana Vieyra Valdés solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar a la defensa la totalidad de la carpeta de investigación contra el ex vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna señalado por delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos.

De acuerdo a un comunicado de los abogados del ex vicealmirante, la FGR tiene 15 días hábiles para detallar cuántos tomos, anexos y documentos integran el expediente.

Indicó que en audiencia de omisión de actuaciones del Ministerio Público y tutela de derechos, celebrada dentro de la Causa Penal 325/2025, la jueza ordenó a la FGR transparentar la carpeta de investigación seguida contra Manuel Roberto Farías Laguna, así como informar de manera detallada cómo ha atendido cada uno de los actos de investigación solicitados por la defensa.

Durante la audiencia, la juzgadora determinó que la Fiscalía contará con 15 días hábiles para informar por escrito cuántos tomos, anexos, cuadernillos, técnicas de investigación y demás documentos integran la carpeta de investigación, con la obligación de entregar a la defensa la totalidad de los documentos que la conforman.

También, la resolución judicial establece que dentro de ese mismo plazo la Fiscalía deberá citar a las defensas para cotejar los tomos testados con los documentos originales, permitiendo el acceso directo a la carpeta de investigación para que los abogados puedan revisar la información íntegra y tomar las notas correspondientes.

Instruyen a FGR libre acceso para defensa a carpeta de investigación

La jueza ordenó al Ministerio Público emitir los acuerdos pendientes respecto de todos los actos de investigación solicitados por la defensa, así como remitir los oficios correspondientes a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México, diligencias que habían sido previamente solicitadas.

El Tribunal instruyó que la defensa tenga acceso a la carpeta de investigación cuantas veces sea necesario, con el objetivo de garantizar plenamente el derecho de defensa.

Este acceso deberá incluir la presencia de peritos particulares, quienes podrán acompañar a los abogados en la revisión del expediente, debiendo solicitar las citas correspondientes por correo electrónico o por escrito para que quede constancia formal de dichas solicitudes.

Por otra parte la defensa deberá informar al tribunal todos los actos de investigación que ha solicitado, mientras que el Ministerio Público deberá explicar cómo atendió cada uno de ellos, permitiendo que el juzgado revise punto por punto la actuación de la Fiscalía.

La resolución judicial refuerza el principio de transparencia procesal y garantiza que el ejercicio de la defensa se realice con pleno acceso a la información contenida en la carpeta de investigación.

