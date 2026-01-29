La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que todavía no ha visto la carta que le envió el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de presunto huachicol fiscal, y quien pide la intervención de la titular del Ejecutivo federal para que se haga justicia y no se fabriquen culpables.

En su conferencia mañanera de este jueves 29 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo externó su confianza en la Secretaría de Marina (Semar) y en la Fiscalía General de la República (FGR) por los señalamientos contra las personas involucradas en el caso de huachicol fiscal.

“¿Confía en que los señalamientos son certeros de parte de la Marina y de la Fiscalía?”, se le preguntó.

“Sí, sí confío”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

Indicó que en cuanto reciba la carta se la dará a la FGR, a cargo de Ernestina Godoy.

“Lo tiene que contestar la Fiscalía”, comentó.

Manuel Roberto Farías Laguna envía carta a Sheinbaum

En una carta que se difundió este lunes, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna denunció que se le están fabricando delitos, su baja de la Marina fue irregular, además de que está en un proceso penal viciado y politizado.

“Ya que mantenerme en una celda en medio de un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia.

“Quedo de usted, solicitándole una vez más su valiosa intervención y dejando los datos de mi representante legal… Para cualquier ampliación de lo que le expreso, y pidiéndole una vez más su valiosa intervención para que se haga justicia”, subrayó el vicealmirante.

