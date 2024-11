El Autódromo Hermanos Rodríguez vibró con la euforia del público durante el Flow Fest 2024, un evento que mezcló géneros, estilos y emociones en una jornada de dos días. Mientras la tarde del 25 de noviembre avanzaba, el escenario principal lucía repleto, aunque la verdadera magia era por el escenario Coca-Cola Studio, ubicado muy cerca del escenario principal, donde varias bandas sorpresa, no anunciadas previamente, se sumaron al cartel.

Uno de los momentos destacados del Coca-Cola Studio llegó con Tito Doble P, quien abrió su presentación con El Lokerón. Este escenario, diseñado para breves actos, se llenó rápidamente de fanáticos ansiosos. “¿Dónde anda la plebada?”, preguntó el artista, desatando gritos y aplausos. Las bromas del público, como el coreo de “¡Tito, sácate el pito!”, provocaron risas y un ambiente relajado entre los asistentes.

Sin embargo, la multitud también tuvo sus desafíos. La lejanía para algunos provocó que corearan “¡que le suban!” exigiendo mayor volumen en el sonido. A pesar de su limitado tiempo de presentación, Tito complació al público con un tema extra, La People, cerrando con broche de oro su set de corridos tumbados.

Posteriormente, El Coca-Cola Studio hizo una pausa en los ritmos urbanos para dar paso al electro-pop de Belanova, una de las bandas sorpresa de la noche. Con temas como Me Pregunto y Por Ti, los asistentes recordaron la magia de su música, mostrando que en este festival también hay espacio para otros géneros. Entre agradecimientos, la banda destacó la apertura del público en un evento predominantemente urbano.

Ñengo Flow y el perreo hasta el piso

Mientras tanto, el escenario Sprite era el epicentro del reguetón. Ñengo Flow, uno de los máximos exponentes del género, apareció con su característico estilo. Con éxitos como Yo sé que tú quieres y Qué malo, puso a todos a perrear hasta el suelo, mientras su clásico “jajaja” resonaba en las bocinas.

Vestido con una chamarra verde de los Dolphins de Miami y lentes oscuros, agradeció la “casa llena” y celebró lo que describió como un récord de asistencia. Entre temas como Soldado y Profeta y clásicos de la vieja escuela como Deuces y Cuando me dirá, no faltaron las sorpresas. Incluso, bajó del escenario para saludar a los fans más cercanos a la valla.

El momento cúspide llegó con Llegamos a la disco, un tema icónico que marcó una generación por ser una colaboración entre Baby Rasta & Gringo, Kendo Kaponi, Ñengo Flow, Farruko, Kyza, Arcángel, De La Geezy y Daddy Yankee, aunque Ñengo solo interpretó su parte.

De regreso al escenario principal, Becky G demostró por qué es una de las favoritas del género urbano. Vestida de blanco con un sombrero vaquero, inició su show con Mala Santa y rindió un emotivo homenaje a Selena Quintanilla al interpretar Bidi Bidi Bom Bom. Entre los temas que mantuvieron la energía alta estuvieron Chanel, Bailé con mi Ex, MAMIII y Sin Pijama.

En un espectáculo anunciado con drones, Fuerza Regida se presentó en el Coca-Cola Studio, donde interpretaron temas como Tulum, Bebé Dame y Un x100to. Aunque sin invitados, su set fue suficiente para encender el ánimo de los asistentes quienes llegaron corriendo cuando se enteraron de su presentación.

Chencho Corleone y Arcángel: clásicos que marcaron la noche

La noche trajo consigo un setlist cargado de éxitos en el escenario principal. Chencho Corleone, integrante del legendario dúo Plan B, ofreció una mezcla de temas de su carrera en solitario y clásicos que marcaron una generación. Canciones como Desesperados, La llevó al cielo, Me porto bonito y Sí Ajá emocionaron al público. Pero el clímax llegó cuando interpretó los himnos que lo catapultaron junto a Maldy: La nena de papi, Candy, Porque te demoras, Choca y Guatauba.

El cantante se dirigió al público VIP, pero su saludo no fue bien recibido por el resto de los asistentes, que respondieron con un abucheo. No obstante, recuperó la conexión con su repertorio de éxitos, entre los que destacaron Chica Ven pa’cá, Una locura, Fanática de lo sensual, Hooka y Si no le contesto, transportando a los presentes a la década de 2010.

El escenario Sprite cerró con la presentación de Arcángel, quien reafirmó su legado como uno de los pioneros del reguetón. Temas como La ocasión, Diles, Ahora dice, BZRP Music Sessions #54 y Me prefieres a mí, desataron la euforia. Además, no faltaron los clásicos que marcaron el inicio de su carrera, como Aparentemente.

Pese al frío de la noche, los asistentes no detuvieron su energía. Los outfits llamativos y los pasos de baile más creativos dominaron la escena, mientras los fanáticos perreaban hasta el piso, demostrando que el espíritu del Flow Fest sigue más vivo que nunca.

Así, otra edición del Coca-Cola Flow Fest llegó a su fin, dejando a los asistentes con la expectativa de lo que traerá la edición 2025. La cifra oficial de asistentes proporcionada por Ocesa fue de 85 mil 713 personas.