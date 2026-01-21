Más Información

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

“El adiós”, teatro del absurdo contra la violencia

“Con represión más dura, la supremacía blanca busca volver”: Françoise Vergès

“Con represión más dura, la supremacía blanca busca volver”: Françoise Vergès

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

, el cantante Peso Pluma, con quien está por cumplir un año de noviazgo, la cantante de 26 se sinceró al decir que cuando se conocieron se gustaban pero no pasó nada en aquel momento, era julio de 2024, cuando grabaron juntos el video musical "TOMMY & PAMELA".

Kenia y Peso Pluma ya muestran detalles de su romance, fotos románticas y mensajes tiernos entre ellos han hecho suspirar a los fans de la parejita de mexicanos que está triunfando a nivel mundial.

La cantante confesó en entrevista con Adela Micha, que cuando se conocieron grabando el video "TOMMY & PAMELA" se gustaban mutuamente, pero no pasó nada, todo fue profesional.

"Yo sabía que le gustaba y él me gustaba, pero fue muy profesional", dijo.

Kenia admitió que aunque no pasó nada se sentía una energía, fue como si ambos fueran "niños de secundaria" ; confesó que ahora se ríen de recordar que los dos estaban súper nerviosos.

Lee también:

Al final del video, cuando están en una camioneta, él le hizo una confesión:

"Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso y a mi esto no me pasa", recordó.

Peso Pluma y Kenia Os en el video "TOMMY & PAMELA".
Peso Pluma y Kenia Os en el video "TOMMY & PAMELA".

Entonces ella le dijo que no se pusiera nervioso, y él sólo le respondió: "creo que ya sabes"...

Eran mejores amigos en Instagram, la intérprete de "Kitty" recuerda que él cada que estaba soltero se hacía presente en sus redes de alguna u otra manera, y cuando estaba incrédula con "ese coqueteo" que no pasaba de ahí , un día Hassan Emilio, el verdadero nombre de Peso Pluma, le dijo que "año nuevo y él quería conocerla" y así fue, se quedaron de ver para conocerse y desde ese momento hasta ahora.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle estaría planeando tener su tercer bebé para ocultar los fracasos de sus negocios. Foto: AFP

Meghan Markle estaría planeando tener su tercer bebé para ocultar los fracasos de sus negocios

Afirman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda. Foto: AP

Afirman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes. Foto: AP

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes

Impacta la millonaria riqueza de los padres de Nicola Peltz en plena tensión con la familia Beckham. Foto: (AP Photo/Vianney Le Caer, File)

Impacta la millonaria riqueza de los padres de Nicola Peltz en plena tensión con la familia Beckham

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou sorprende con pequeño bikini de cuero en Instagram

[Publicidad]