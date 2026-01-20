Más Información

En Carro de Comedias de Teatro UNAM: El gran teatro del mundo

En Carro de Comedias de Teatro UNAM: El gran teatro del mundo

La historia de una vida en el Servicio Exterior Mexicano, en un libro

La historia de una vida en el Servicio Exterior Mexicano, en un libro

“Los héroes son minúsculos y son parte de la población”: Guillermo Fadanelli

“Los héroes son minúsculos y son parte de la población”: Guillermo Fadanelli

Calderón de la Barca, revisitado en el Carro de Comedias de la UNAM

Calderón de la Barca, revisitado en el Carro de Comedias de la UNAM

Élmer Mendoza va a la caza de lectores con nueva obra y reediciones

Élmer Mendoza va a la caza de lectores con nueva obra y reediciones

En busca de la obra total de Efrén Hernández

En busca de la obra total de Efrén Hernández

El cantante mexicano anunció este martes una gira en 30 ciudades de Estados Unidos que comenzará el 1 de marzo en Seattle y terminará el 7 de mayo en Chicago con un espectáculo "nuevo y audaz", cuya venta general empieza el miércoles.

El tour "Dinastía by Peso Pluma & Friends" promete "una producción de alto nivel, elementos creativos inmersivos y una programación rotativa de apariciones especiales de sus amigos en ciudades selectas", según un comunicado de la agencia de relaciones públicas del artista.

Además de Seattle, el ícono de los corridos tumbados cantará en marzo en San Francisco, Sacramento, Phoenix, San Bernardino, Fresno, Anaheim, Las Vegas, Chula Vista, Palm Desert, San José, Inglewood, Albuquerque, Denver, y Salt Lake City.

Mientras que en abril pasará por Houston, San Antonio, Laredo, Austin, Dallas, Rogers, Tampa, Atlanta, Charlotte, Raleigh, Bristow y Nueva York.

Y en mayo, antes de concluir en Chicago, se presentará en Belmont Park, Newark y Reading.

Lee también:

La gira, que ocurre tras dos previas en Estados Unidos en las que se agotaron los boletos, sucede por motivo del disco "DINASTÍA", que debutó en el número 1 de las listas Top Latin Albums y Regional Mexican Albums de Billboard, llegó al Top 10 del Billboard Global 200 y encabezó la lista Global Albums de Spotify.

"El éxito del álbum consolida aún más el papel de Peso Pluma a la vanguardia del movimiento musical latino global. Extendiendo su influencia más allá de la música, Peso Pluma continúa impactando en la moda, el entretenimiento en vivo y la cultura", sostuvo el boletín.

Además, el intérprete realizó en 2025 su primera gira europea, "La Doble P World Tour", que posó por 12 ciudades tras abrir el 12 de junio en Madrid y cerrar el 22 de julio en Londres.

Originario de Guadalajara, México, Peso Pluma tiene más de 42 millones de oyentes mensuales en Spotify, además de haber sido el primer artista mexicano en encabezar la lista Daily Top Artists México de esa plataforma.

Lee también:

Su álbum "Génesis" rompió récords de reproducción y le valió su primer Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana en 2024, y en junio de ese mismo año lanzó su segundo disco, "Éxodo", que también estuvo nominado al Grammy y con el que realizó una gira de más de 35 conciertos por Estados Unidos.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“¡No soy un banco!”: Rey Carlos pone límites a Harry, quien no deja de pedirle dinero. Foto: AFP / Aaron Chown / AP / Alessandra Tarantino

“¡No soy un banco!”: Rey Carlos pone límites a Harry, quien no deja de pedirle dinero

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”: The Grosby Group

Piden cancelar concierto de Pepe Aguilar en Houston por las recientes controversias: “No nos representa”

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo. Doto: AFP/AP

Rey Carlos ‘rompe’ el protocolo y entrega a Kate Middleton la “corona anticipada” como regalo

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Antonela Roccuzzo y Messi /AFP

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se lucen en traje de baño y desatan reacciones

[Publicidad]