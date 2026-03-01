¿Dónde estará el primer hotel temático de Harry Potter?

Hasta la fecha, en el mundo hay 5 parques temáticos oficiales dedicados al mundo mágico de Harry Potter: The Wizarding World of Harry Potter en Los Ángeles, Osaka y Beijing; Diagon Alley y Ministry of Magic en Orlando.

También hay un tour en Londres por los sets y escenografías originales y experiencias inmersivas itinerantes. La oferta de actividades y destinos es muy amplia y atractova, aunque está por expandirse aún más con el anuncio del primer hotel temático dedicado a la saga.

¿Dónde estará y cuándo abrirá? Te decimos lo que se sabe hasta el momento.

¿Cómo será el primer hotel temático de Harry Potter?

El primer hotel temático de Harry Potter fue anunciado el 1 de diciembre de 2025 por las compañías de entretenimiento y parques de diversiones Merlin Entertainments y Warner Bros. Discovery Global Experiences.

Foto: Merlin Entertainments

Además de la construcción de un nuevo hotel, se trata de una zona temática inspirada en el universo de Harry Potter y la apariencia de los productos de Lego, la popular marca danesa de juguetes.

“Este nuevo destino permitirá a los fans sumergirse en la estética familiar de Lego Harry Potter, que han estado construyendo durante años, y experimentar físicamente el mundo mágico como nunca antes”, dijo Peter Van Roden, vicepresidente ejecutivo de Warner Bros. Discovery Global Experiences.

Aún no se han compartido renders oficiales del proyecto, pero se espera que el hotel y las atracciones combinen la apariencia mágica, gótica y medieval de las películas con los bloques de construcción de Lego.

Se espera que las habitaciones cuenten con una decoración relacionada con Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw; el cuarto de Ron Weasley y elementos inmersivos, interactivos y ‘mágicos’.

¿Cuándo abrirá el primer hotel temático de Harry Potter?

Ni Merlin Entertainments o Warner Bros. Discovery Global Experiences han anunciado la fecha de apertura del primer hotel temático de Harry Potter y la nueva zona llamada Lego Harry Potter.

Foto: Merlin Entertainments

En el comunicado oficial se mencionó que, dentro de los siguientes 12 meses a su publicación, se anunciarán más detalles.

¿Dónde estará el primer hotel temático de Harry Potter?

El primer hotel temático de Harry Potter se encontrará dentro del parque Legoland Deutschland Resort, compuesto de 12 tierras temáticas y otra zona con hoteles, restaurantes y tiendas.

Se encuentra muy cerca de la ciudad de Günzburg, en la región de Baviera, al sur de Alemania.

Desde Múnich y Stuttgart es un trayecto en auto de poco más de 1 hora.

