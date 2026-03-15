¿Cómo llegar a Zacatlán de las Manzanas en autobús desde CDMX?

Sidra, pan de queso, miradores de infarto, tirolesas, cascadas, montañas, cabañas y murales coloridos... Estas características describen algunos de los atractivos del pueblo mágico de Zacatlán de Las Manzanas, en el estado de Puebla.

Si no tienes auto, aquí te explicamos la manera más fácil de llegar en autobús desde CDMX.

¿Dónde está el pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas?

El pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas se encuentra en la Sierra Norte de Puebla, una región boscosa y montañosa conocida por sus paisajes, como cañones, cascadas, cerros, ríos y localidades pintorescas.

Foto: Sectur México

Desde la ciudad de Puebla son unas 2 horas y 20 minutos en auto, mientras que de la CDMX son unas 3 horas de camino.

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¿Qué ver y hacer en el pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas?

En el pueblo mágico de Zacatlán, hay que caminar por el centro y sus calles adoquinadas rodeadas de casonas coloniales, muchas de las cuales son tiendas, restaurantes y hoteles.

Visita el reloj monumental, el Museo de la Relojería (oficio tradicional en Zacatlán) y su espectáculo de autómatas, la Bodega Delicias para conocer y probar distintas bebidas artesanales de manzana, como la sidra; alguna de sus panaderías tradicionales o el Museo Regional Luciano Márquez Becerra, que expone piezas prehispánicas e históricas de la región dentro de un exconvento franciscano.

Foto: Sectur México

A pocos minutos caminando, recorre los virtomurales que narran la historia y tradiciones de Zacatlán, y asómbrate con la vista de la Barranca de los Jilgueros desde su mirador de cristal, con panorámicas del bosque, la sierra (a veces envuelta en la neblina) y la cascada Cola de Caballo.

Muy cerca, puedes lanzarte de la Zipline, una tirolesa de 1,400 metros de longitud y 500 metros de altura. Es considerada la más alta de México.

Foto: Sectur México

A unos 50 minutos del pueblo mágico, visita el Valle de Piedras Encimadas, un centro turístico cuyo principal atractivo son rocas de hasta 20 metros de altura esculpidas por la naturaleza, con formas alucinantes.

Y, ya que estás por esta región, disfruta de las maravillas del bosque en los centros ecoturísticos Cascadas Tulimán, Salto de Quetzalapan o Las Brisas, todos con enormes caídas de agua de hasta 350 metros de altura y otras experiencias de aventura (senderismo, tirolesas, puentes colgantes).

Si vas a pasar la noche en Zacatlán, la mejor opción es dormir en una de sus cabañas o glampings. Algunas opciones son: Kali-Tree con habitaciones en las copas de los árboles (a unos 15 minutos del centro); Kuppel Camp y sus domos geodésicos de cristal (a 10 minutos del centro) o Xic Xanac, un proyecto ecoturístico en una hacienda del siglo XIX (a 5 minutos del centro).

¿Cómo llegar a Zacatlán de las Manzanas en autobús desde CDMX?

La opción más sencilla para llegar al pueblo mágico de Zacatlán es ir a la Central del Norte en CDMX y tomar un autobús de la línea Futura.

Foto: Cabañas Kali-Tree

Hay corridas cada hora desde las 5:00 a.m. y hasta las 8:00 p.m.

De acuerdo con el sitio web de la compañía, el trayecto es de 3 horas y 20 minutos.

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El costo del pasaje es de $408 pesos por persona.

Para más información, visita la página oficial de Futura.

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