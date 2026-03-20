Después del puente de marzo, ¿te quedaste con ganas de salir a explorar destinos fuera de la CDMX? Aprovecha el fin de semana y lánzate a estos 5 lugares en Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México y Querétaro.

Ritual de equinoccio de primavera en Acaxochitlán

Aunque el equinoccio de primavera será el viernes 20 de marzo, al siguiente día se realizará una ceremonia especial en el pueblo mágico de Acaxochitlán, a unas 2 horas de la CDMX.

El escenario será la antigua zona arqueológica de Tzacuala, donde se llevarán a cabo ceremonias indígenas de agradecimiento, danzas, música en vivo y pláticas sobre partería, bordados tradicionales y comida ritual.

Foto: Operadora Turística Indígena FFF

Será el sábado 21 de marzo a partir de las 12:00 p.m.

La entrada no tiene costo pero se solicita acudir con flores y semillas.

Confirma asistencia a los teléfonos: (775) 135 6051 o (771) 117 6841.

Paseo 4x4 por Atlixco y el volcán Popocatépetl

Si buscas un fin de semana emocionante y con paisajes hermosos, dirígete a la ciudad de Puebla, desde donde la touroperadora Turísticos Poblanos organiza el tour en vehículos 4x4 (buggy) por el pueblo mágico de Atlixco y el volcán Popocatépetl.

Conducirás por las calles del pueblito hasta llegar a una panadería artesanal para conocer su proceso de elaboración y degustar algunas de sus delicias; luego, tomarás caminos rústicos y boscosos en dirección al volcán Popocatépetl, a unos 10 kilómetros del cráter.

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La experiencia continuará con paradas en un vivero de hortensias, en un local para probar mezcales y licores de frutas y finalmente en un restaurante para saborear el tradicional mole verde, chalupas y café de olla.

Disponible todos los días con una única salida a las 7:00 a.m.

Tiene un precio de $2,500 pesos por persona. Incluye transporte redondo desde Puebla, guía, buggy, seguro de viajero a bordo y entrada a los lugares.

Más información en el sitio web: turisticospoblanos.com

Chapuzón en la Exhacienda de Temixco

Para disfrutar del calor primaveral, nada mejor que visitar Morelos y uno de sus tantos balnearios. La Exhacienda de Temixco, a menos de 2 horas de la CDMX, fue una propiedad azucarera del siglo XVII que aún conserva su casco original.

Actualmente hay albercas y zonas de juegos para niños, toboganes para adultos, un río con olas, cascadas, áreas verdes, canchas deportivas y un restaurante bar con platillos mexicanos e internacionales.

Foto: Ex Hacienda Temixco Parque Acuático

Abre el fin de semana de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada tiene un costo de $480 pesos por adulto y $320 para adultos mayores y niños de entre 95 y 125 centímetros de estatura.

Visita el sitio web: temixcoacuatico.com

Recorrido en Valle de Bravo y sus cascadas

A poco más de 2 horas de la CDMX, el pueblo mágico de Valle de Bravo puede ser tu próximo destino de fin de semana, especialmente con el tour de la agencia Espíritu Aventurero.

El recorrido contempla una visita al centro histórico con casas coloniales y calles empedradas, a la cascada Velo de Novia (de 35 metros de altura) y un paseo en yate por la presa Miguel Alemán.

Foto: Dirección de Turismo de Valle de Bravo

Sábado 21 desde las 6:00 a.m.

Tiene un costo de $950 pesos por persona e incluye transporte redondo, entrada a los lugares, paseo en yate, coordinador de grupo y seguro de viajero a bordo.

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Sitio web: espirituaventurero.com.mx

Tour por el centro de Querétaro

Explora la ciudad de Querétaro, a 3 horas de la CDMX, este fin de semana. Toma un tour de la agencia Eventravel que te llevará por sitios interesantes de su centro histórico.

Camina por calles y callejones con edificios de cantera rosa; prueba las tradicionales gorditas, churros y chocolate; visita el Museo del Calendario, el Museo de la Restauración donde conocerás la historia de la ciudad y la última ‘morada’ del emperador Maximiliano de Habsburgo y, finalmente, el Centro de Desarrollo Artesanal Indígena con un mercadito y talleres de artesanos otomíes.

Foto: Sectur Querétaro

Disponible todos los días a las 9:00 a.m.

Tiene un precio de $1,500 pesos por persona. Incluye recorrido guiado, entrada a museos, seguro de viajero, degustaciones y una bebida.

Más información en el sitio web: eventravel.com.mx

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