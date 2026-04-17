Desde un festival para armonizar y conectar con la naturaleza hasta una experiencia inmersiva inspirada en las jacarandas. Descubre aquí 5 de los mejores planes para disfrutar el fin de semana en CDMX.

Visita el museo Salón Deporte

Este fin de semana visita el museo Salón Deporte (muy cerca del Metro Cuatro Caminos), de la Fundación Carlos Slim.

Se divide en 9 salas: automovilismo, básquetbol, béisbol, box, deporte olímpico, futbol americano, soccer, lucha libre y tenis.

Foto: Salón Deporte

Encontrarás infografías, memorabilia increíble —como el volante de Pedro Rodríguez, la camiseta de Kobe Bryant, los tenis de Cristiano Ronaldo o la máscara de El Santo— y estaciones interactivas para probar tus habilidades.

Cuándo: sábado 18 y domingo 19 de 10:30 a.m. a 6:30 p.m.

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Entrada: gratuita.

Web: salondeporte.com

Festival de linternas en Xochimilco

Inspirado en el 'Loy Krathong' —un festival de linternas celebrado en Tailandia—, el Water Lantern Festival llegará este fin de semana al Lago Acitlalin, dentro del Parque Ecológico de Xochimilco.

Para relajarse y reflexionar, el evento tendrá dinámicas, puestos de comida, música ambiental, artesanos locales y la experiencia estelar: una decoración de linternas con deseos y agradecimientos que, posteriormente, serán soltadas en el agua.

Foto: Fever

Cuándo: sábado 18 y domingo 19, a partir de las 4:00 p.m.

Entrada: gratuita, aunque hay kits de linternas desde $540 pesos (incluye plumones, bolsa de cordón y tarjetas de conexión emocional).

Contacto: página de Fever.

Experiencia inmersiva de jacarandas en Polanco

En Inspace Polanco, muy cerca de Plaza Carso, se creó una experiencia inmersiva especial, inspirada en la floración de las jacarandas en CDMX: su nombre es Blooming y es un gran plan para el fin de semana.

Son 5 salas con esculturas lumínicas 3D, mapping y pantallas monumentales que crean un túnel ‘infinito’ de jacarandas, spots para fotografías con imágenes de estas flores y hasta un enorme cuarto con proyecciones primaverales.

Fotos: Fever

Cuándo: sábado 18 y domingo 19 de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Entrada: desde $250 por persona.

Boletos en Fever.

Tributo a Michael Jackson en Centro Cultural Futurama

Michael Jackson es uno de los artistas más populares de la historia, y en el Centro Cultural Futurama (a un costado de Plaza Lindavista) organizarán un tributo con música y cine.

La jornada incluye proyección de las películas Captain EO, Moonwalker y Thriller —en las que actuó—, así como un concierto en vivo para revivir sus grandes éxitos.

Foto: Centro Cultural Futurama

Cuándo: cine, sábado 18 desde las 2:00 p.m.; concierto, domingo 19 a las 4:00 p.m.

Entrada: gratuita.

Facebook: ‘Centro Cultural Futurama’.

Concierto de Harry Potter

Si te consideras potterhead, más vale que vayas haciendo un espacio en tu agenda de fin de semana, porque la CDMX tendrá un concierto inmersivo que pretende transportar a los magos chilangos hasta Hogwarts.

La Orquesta Iberoamericana interpretará las piezas más famosas de la saga de Harry Potter —la mayoría autoría del compositor John Williams—, en un escenario y ambiente lleno de magia ambiental, photo opportunities con algunos personajes y hasta un pequeño mercadillo con objetos temáticos.

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Será en el Auditorio RUA del Instituto Don Bosco (cerca del Canal Nacional) el sábado 18 de abril, desde las 7:00 p.m.

Entradas: a partir de $400 pesos por persona.

Dónde comprar: Boletópolis.

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