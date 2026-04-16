¿Qué plan para el fin de semana? Hay muchas opciones cerca de la CDMX para visitar en estos días. Te proponemos 5 lugares que visitar.

Tour al Cerro de las Navajas en Hidalgo

¿Sabías que el yacimiento de obsidiana más grande del mundo está en México? Se trata del Cerro de las Navajas, a menos de 3 horas de CDMX, uno de los geositios del Geoparque Comarca Minera de Hidalgo.

Foto: Sectur Hidalgo

Este fin de semana, Paseos Culturales INAH organiza un tour guiado por el arqueólogo Pablo Martínez Hernández, quien te lleva a esta impresionante montaña para explorar minas prehispánicas y visitar el taller de un artesano local.

Cuándo: domingo 19 de abril.

Precio: $990 pesos por persona. Incluye transporte redondo.

Sitio web: paseosculturales.inah.gob.mx/index.php

Tranvía en Cholula

Hay mucho que ver en el pueblo mágico de Cholula en Puebla, a 2 horas de CDMX. Para conocer una parte de sus atractivos, puedes tomar el tour en tranvía de la agencia Tip Tours.

Recorre el zócalo de San Pedro Cholula, el Exconvento de San Gabriel, la Capilla Real y la Gran Pirámide, la Parroquia de San Andrés Cholula y el Jardín Etnobotánico Francisco Peláez, donde se puede tomar un taller de plantas medicinales, culinarias y para aromaterapia.

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El recorrido también incluye visita a un taller de amaranto y de pan relleno de queso, además del Templo de San Francisco Acatepec —famoso por su fachada con mosaicos coloridos de talavera— y el Templo de Santa María Tonantzintla, con un interior de estilo barroco tequitqui.

Cuándo: el fin de semana con salidas a las 11:00 a.m. y 12:00 p.m.

Precio: $190 pesos por adulto y $150 para menores de edad. No incluye acceso a la Gran Pirámide y donativo de entrada al Templo de San Francisco Acatepec ($10 por persona).

Facebook: ‘Tip Tours & DMC’.

Centro Ecoturístico Piedra Rajada en Morelos

Muy cerca de la zona arqueológica y cerro de Chalcatzingo en Morelos (a 2 horas y media de la CDMX), el Centro Ecoturístico Piedra Rajada se enfoca en actividades turísticas comunitarias.

Operado por un grupo de mujeres locales, la propiedad cuenta con cabañas, restaurante de cocina típico, alberca con agua de pozo, masajes relajantes, fogatas, noches de leyendas y senderismo guiado para conocer la antigua ciudad prehispánica y las montañas sagradas de la zona.

Foto: Sectur Morelos

Cuándo: los fines de semana de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Precio: la entrada no tiene costo, pero las actividades van de los $80 a los $400 pesos por persona.

WhatsApp: (735) 246 3924.

Festival de queso, café y chocolate en Tepotzotlán

Más o menos a 1 hora y media de la CDMX se encuentra Tepotzotlán, el pueblo mágico más cercano a la capital.

El fin de semana es sede del Festival Gastronómico del Queso, Café y Chocolate.

El evento tendrá música en vivo, venta de comida y productos locales.

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Cuándo: sábado 18 de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. y domingo 19 de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Precio: la entrada tiene un costo de $40 pesos por persona.

Facebook: ‘Festival Gastronómico del Queso, Café y Chocolate’.

Tour de safari, queso y vino en Querétaro

¿Cómo se puede combinar un recorrido estilo safari con quesos y vinos? En el pueblo mágico de Bernal, a 3 horas de CDMX, la touroperadora Vino Tours ofrece esta experiencia.

A bordo de un vehículo 4x4, recorre las calles del pueblo y las faldas de la peña para observar flora y fauna.

El tour te lleva a Cava Freixenet para conocer su bodega subterránea y degustar algunas de sus etiquetas.

Finaliza probando quesos en la quesería La Fromelier.

Foto: Vino Tours

Cuándo: el fin de semana a las 10:30 a.m.

Precio: $1,650 pesos por persona. Incluye acceso a los lugares, degustación de vino y quesos, copa grabada, guía y transporte 4x4.

WhatsApp: (414) 104 4801.

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