Un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en la Unidad Habitacional Francisco Villa, en la alcaldía Azcapotzalco, dejó como saldo tres hombres asesinados en un andador de esa zona habitacional.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban sobre el Andador Toma de Torreón, presuntamente junto a motocicletas, cuando fueron sorprendidas por varios sujetos que también viajaban en motocicleta e ingresaron al callejón para dispararles en repetidas ocasiones.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones. Al llegar al sitio, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron a dos de los hombres sin vida en el punto del ataque, mientras que la tercera víctima quedó a varios metros de distancia, tendida sobre el mismo andador.

Lee también Diputado local del PAN propone compensación tarifaria a usuarios del Metro por fallas en el servicio; presenta reformas a Ley de Movilidad

Fallecidos cuentan con antecedentes penales

Paramédicos que acudieron al lugar revisaron a los lesionados, pero únicamente confirmaron que los tres hombres ya no presentaban signos vitales a consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego.

La zona fue acordonada por elementos de la policía capitalina mientras personal ministerial y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento de los cuerpos y recabaron indicios balísticos para integrarlos a la carpeta de investigación.

De manera preliminar, autoridades informaron que dos de los fallecidos contaban con antecedentes delictivos por robo agravado, encubrimiento por receptación y portación de arma de fuego, aunque será la investigación ministerial la que determine si esos antecedentes están relacionados con la agresión.

Lee también VIDEO Se registra fuerte incendio en fábrica de telas en Azcapotzalco; bomberos trabajan para sofocar el fuego

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos y las autoridades ya revisan cámaras de videovigilancia cercanas para establecer la ruta de escape de los responsables.

La Fiscalía capitalina inició las primeras indagatorias para esclarecer el móvil del triple homicidio ocurrido dentro de esta unidad habitacional de Azcapotzalco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr