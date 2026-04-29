Esta tarde se registra un incendio en una fábrica de telas en la Colonia San Francisco Tetecala, alcaldía Azcapotzalco.

Servicios de emergencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México ya labora en la zona para acabar con el fuego.

Se registra un fuerte incendio en una fábrica de telas en la colonia San Francisco Tetecala, Alcaldía Azcapotzalco#Video : Juan Carlos Williams - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/rNOZv25Gnb — El Universal (@El_Universal_Mx) April 29, 2026

El jefe de los Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que los vulcanos ya están atendiendo el siniestro en el inmueble de 3,000 metros cuadrados. “Me dirijo a coordinar las tareas de extinción”, escribió en su cuenta de X.

#AlMomento, atendemos un incendio de una fábrica de telas de 3,000 metros cuadrados en la Colonia San Francisco Tetecala, Alcaldía Azcapotzalco. Me dirijo a coordinar la tareas de extinción.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/8UGHt2L7PJ — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 29, 2026

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En breve más información.

Incendio en fábrica de telas en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

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