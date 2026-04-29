Más Información
FGR inicia investigación por acusación de EU contra Rubén Rocha; señala violación a la confidencialidad
EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas
EN VIVO: EU acusa a Rubén Rocha y a 9 funcionarios mexicanos por narco; SRE asegura que no hay pruebas, sigue el minuto a minuto
EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico
Esta tarde se registra un incendio en una fábrica de telas en la Colonia San Francisco Tetecala, alcaldía Azcapotzalco.
Servicios de emergencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México ya labora en la zona para acabar con el fuego.
El jefe de los Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que los vulcanos ya están atendiendo el siniestro en el inmueble de 3,000 metros cuadrados. “Me dirijo a coordinar las tareas de extinción”, escribió en su cuenta de X.
Lee también ¡Atención! Metro informa que viernes, sábado y domingo la Línea 2 funcionará en 2 tramos; dos estaciones cerrarán desde mañana en la noche
En breve más información.
Incendio en fábrica de telas en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL
Multihomicidio en Azcapotzalco: uno de los cuatro detenidos sería el presunto autor material; agredió a policías antes de ser detenido
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]