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Esta tarde se registra un en una fábrica de telas en la Colonia San Francisco Tetecala, .

Servicios de emergencia del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México ya labora en la zona para acabar con el fuego.

El jefe de los Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que los vulcanos ya están atendiendo el siniestro en el inmueble de 3,000 metros cuadrados. “Me dirijo a coordinar las tareas de extinción”, escribió en su cuenta de X.

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En breve más información.

Incendio en fábrica de telas en la alcaldía Azcapotzalco. Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL
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vr/cr

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