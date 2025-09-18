Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

ALMOLOYA, Edomex.- A las 23: 07 de la noche fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, "El Abuelo" o "Comandante H", donde quedó finalmente preso en nuestro país después de un viaje de 33 horas.

Tras permanecer en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, después de llegada, el presunto líder del grupo criminal de "La Barredora" llegó a dicha prisión custodiado por convoy de 15 vehículos de la FGR, Guardia Nacional, Ejército.

El tabasqueño Bermúdez Requena, iba en un vehículo blindado color gris conocido como "Rhino", de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, el encabezaba la columna de 13 camionetas y dos vehículos de dichas corporaciones e seguridad.

Lee también: Giran orden de captura contra Hernán Bermúdez por crimen organizado, tráfico de armas y huachicol, tras su llegada a México

Se prevé que al interior del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, en el municipio de Almoloya de Juárez, se le practiquen los exámenes médicos y diligencias de ley para conocer el estado de salud y determinar que no se hayan violado los derechos del exjefe policiaco tabasqueño designado por el exgobernador morenista Adán Augusto López Hernández.

Asimismo, que se le practiquen exámenes para conocer su nivel de peligrosidad.

Después de lo anterior, será llevado al área de ingresos y mañana será presentado ante el juez de Tabasco que lo requiere quien determinará su situación jurídica.

Lee también: Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informó que al llegar al Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República le ejecutaron a Bermúdez Requena una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Se prevé que mañana comparezca por videoconferencia ante el juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, quien giró la orden de captura en su contra en la causa penal 213/2025, por los mencionados delitos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm