"¿Comprendió usted sus derechos?", le preguntó un agente de la Agencia Criminal de Investigación a , presunto líder de , al cumplimentarle una orden de aprehensión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Toluca, luego de ser expulsado de Paraguay.

Al leer la orden de captura, girada por un juez de , el agente le informó a Requena que enfrenta cargos por su probable participación en los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

El presunto líder criminal llegó a Toluca esposado, con la cabeza baja, sudadera Jordan, pantalón negro y tenis sin agujetas, para posteriormente ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, "El Altiplano" en el Edomex.

El agente le leyó sus derechos y le preguntó si, en caso de ser extranjero, requería la notificación al consulado de su país sobre su detención o si necesitaba un traductor o interprete. Hernán Bermúdez con un monosílabo y sin levantar la mirada respondió que "no".

"Tiene derecho a guardar silencio o si es su deseo declarar, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente", dijo el agente al exsecretario de Seguridad de Tabasco acusado de ser el Comandante H, jefe del grupo criminal "La Barredora".

En su lectura de derechos le recordaron a Requena que tenía derecho a ser considerado inocente hasta que se determine lo contrario, sin embargo, el presunto líder criminal era buscado desde julio pasado en más de 190 países por la Interpol.

Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano este jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: Especial
Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano este jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: Especial

A pregunta expresa sobre si tenía pertenencias, el exfuncionario levantó un poco la mirada y dijo que tenía "pocas", mostrando una mochila negra con azul, sin dejar ver el contenido de las mismas.

“Requena” o “El Abuelo”, fue capturado en Paraguay el pasado 12 de septiembre tras una operación conjunta entre México y dicho país. Luego del traslado de casi 30 horas con escalas en Colombia y Chiapas, el exfuncionario llegó a Toluca.

Se espera que bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Bermúdez Requena sea enviado este mismo día desde el Aeropuerto en Toluca rumbo a "El Altiplano".

Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano este jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: Especial
Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora", llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano este jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: Especial

