En punto de las 19:00 horas, Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y líder de la organización criminal la Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) arribo al Aeropuerto Internacional de Toluca después de ser extraditado de Paraguay a territorio mexicano, el ex funcionario fue detenido en su casa de este país durante la noche del viernes 12 de septiembre.
Tras casi 30 horas, "El Abuelo" o "Comandante H", pisó suelo mexiquense, luego de salir de Paraguay hacia Bogotá y realizar una escala en Tapachula, Chiapas para posteriormente ser trasladado a Toluca.
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Hernán “N” será dirigido en un vehículo tipo rhino de la Fiscalía General de la República desde el Aeropuerto en Toluca con rumbo al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, "El Altiplano".
