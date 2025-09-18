Más Información

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

David Letterman habla sobre caso Jimmy Kimmel; “No se puede despedir a alguien por miedo o adular a la administración”

David Letterman habla sobre caso Jimmy Kimmel; “No se puede despedir a alguien por miedo o adular a la administración”

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

En punto de las 19:00 horas, Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y líder de la organización criminal la Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) arribo al Aeropuerto Internacional de Toluca después de ser extraditado de Paraguay a territorio mexicano, el ex funcionario fue detenido en su casa de este país durante la noche del viernes 12 de septiembre.

Tras casi 30 horas, "El Abuelo" o "Comandante H", pisó suelo mexiquense, luego de salir de Paraguay hacia Bogotá y realizar una escala en Tapachula, Chiapas para posteriormente ser trasladado a Toluca.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Hernán “N” será dirigido en un vehículo tipo rhino de la Fiscalía General de la República desde el Aeropuerto en Toluca con rumbo al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, "El Altiplano".

Lee también

El presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena es trasladado a México, tras ser expulsado de Paraguay, el 17 de septiembre de 2025. Foto: Especial
El presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena es trasladado a México, tras ser expulsado de Paraguay, el 17 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses