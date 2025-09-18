El avión ejecutivo de la Fiscalía General de la República (FGR), que traslada al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, "El Abuelo" o "Comandante H.", despegó a las 17:30 horas del Tapachula, Chiapas.

Fuentes federales confirmaron que el presunto líder del grupo criminal "La Barredora" viene ahí, con destino al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca.

Se trata del Bombardier Challenger 605, matrícula XB-NWD, que recogió ayer al exjefe policiaco tabasqueño, tras ser expulsado de Paraguay y que hizo escala en Colombia y después en la fronteriza Tapachula, Chiapas.

La aeronave estuvo nueve horas en Tapachula, se prevé la llegada del "El Abuelo" o "Comandante H" para ser puesto a disposición de los jueces que lo requieren en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Hernán Bermúdez Requena cuenta dos órdenes de captura, una por los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión, y otra por delincuencia organizada, está última girada por una juez del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México.

bmc