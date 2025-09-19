Más Información

Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay

Primeras fotos de Hernán Bermúdez en Toluca; llega sin agujetas y vestido de caqui

Hernán Bermúdez llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano, luego de escalas y casi 30 horas de traslado desde Paraguay

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Tragedia en Puente de la Concordia cobra una víctima más y sube a 22 la cifra de fallecidos; 25 personas siguen hospitalizadas

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Villahermosa, Tab.— La Fiscalía General del Estado (FGE) se mantiene en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de , extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, detenido en Paraguay y señalado por ser presunto líder del grupo criminal ; se le acusa de los delitos de secuestro agravado, asociación delictuosa y extorsión.

En entrevista el titular de la FGE, Óscar Tonathiu Vázquez, afirmó que la dependencia está preparada para iniciar el proceso judicial y detalló que la audiencia del exfuncionario por los delitos que se le acusan en la entidad sería virtual y se realizará una vez que sea recluido en el penal de máxima seguridad.

“Nos estamos coordinando con la FGR. Estamos a la espera de que arribe al aeropuerto correspondiente para poder continuar con el trámite. Estamos coordinándonos y ya estamos preparados y listos para la audiencia de cumplimiento al orden de aprehensión, y que se quede la audiencia inicial en contra de la persona que queda de mencionar”, refirió.

