Hernán Bermúdez: 5 cartones de la prensa nacional que retratan la detención del presunto líder de "La Barredora"

Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, fue detenido el pasado 12 de septiembre en Paraguay, luego de ser identificado como presunto líder del grupo criminal "La Barredora".

Su detención se logró por la colaboración entre la Interpol y la Fiscalía de Tabasco. Posteriormente, fue expulsado del país sudamericano y entregado el 17 de septiembre a las autoridades mexicanas.

Lee también ¿Qué hacer si me toca un sismo en la parte alta de un edificio? Conoce la guía para salvaguardar tu vida

5 cartones de la prensa nacional que retratan la detención del líder

La noticia se volvió rápidamente un asunto nacional, fue mencionado incluso en la mañanera, y diferentes caricaturistas retrataron el tema de forma cómica:

El primero es de Kemchs de EL UNIVERSAL, titulado “Cantautor”, retrata a Hernán tocando una escoba con el chaleco y placa de policía, mientras canta sentado en un banco.

Hernán Bermudez: 5 cartones de la prensa nacional que retratan la detención del líder de “La Barredora”

El caricaturista Rictus, publicó el suyo en El Financiero, titulado “A barrer el camino”, se ve al exsecretario de seguridad manejando y limpiándole el camino a un personaje caracterizado de vampiro, en alusión a Adán Augusto López, ambos se dirigen hacia la “impunidad”.

Hernán Bermudez: 5 cartones de la prensa nacional que retratan la detención del líder de “La Barredora”

Chavo del Toro retrató para El Economista a Hernán y Augusto López de forma cansada, con la nariz roja, aparentemente enfermos. En el cartón, Bermúdez comentó: “parece que superamos a García Luna por la izquierda”.

Hernán Bermudez: 5 cartones de la prensa nacional que retratan la detención del líder de “La Barredora”

Rafael Barajas para La Jornada, tituló su cartón “la otra barredora”, donde muestra a una mujer vestida totalmente de blanco, con los ojos cubiertos, simulando a la justicia, mientras barre la basura de Paraguay a México.

Hernán Bermudez: 5 cartones de la prensa nacional que retratan la detención del líder de “La Barredora”

Rocha Monero para La Jornada, ilustró a Bermúdez caminando a espaldas de Augusto López, mientras el segundo muestra una cara de molestia, el cartón se llama “Recibimiento”.

Hernán Bermudez: 5 cartones de la prensa nacional que retratan la detención del líder de “La Barredora”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr