Clave Especial lleva serenata a Juan, participante mexicano en desafío de MrBeast; banda da donación a su hijo

Los integrantes de la banda estadounidense de música regional mexicana Clave Especial mostraron su apoyo a Juan García, el padre de familia mexicano que participa en el reto de supervivencia del creador de contenido y empresario Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast.

El desafío consiste en sobrevivir el mayor tiempo posible al interior de un supermercado en Carolina del Norte, para tener la oportunidad de ganar 1 millón de dólares. Uno de los participantes que se posicionó como uno de los favoritos del público mexicano fue Juan, originario de Hidalgo, México.

Tras salir invicto de diversas pruebas de paciencia y molestos sabotajes, el hombre de 56 años se convirtió en uno de los cuatro finalistas del desafió, quienes luego de un cambio de reglas en la dinámica, tendrán que comerse todo lo que hay en el supermercado para conseguir el premio.

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Juan en el día 46 del reto de MrBeast. Foto: YouTube

Banda de regional mexicano hace donación a hijo de Juan

A través de su cuenta oficial de TikTok, la agrupación originaria de California compartió un video donde al ritmo de las guitarras acústicas y la voz de Alejandro Ahumada entonaron una serenata especial, dedicada para reconocer el esfuerzo y dedicación del mexicano en el reto.

Además de mostrar su apoyo al mexicano, la banda realizó una donación a Ángel García, hijo de Juan y exparticipante del reto de supervivencia. El grupo le entregó un cheque por cinco mil dólares, para que pueda cubrir sus gastos escolares; un gesto que conmovió a sus fanáticos.

"Muchas gracias por todo el apoyo, por toda la gente que nos han apoyado, se lo debemos a nuestros fans, más a los fans de Juan y los muchachos", agradeció Ángel, destacando el apoyo emocional que ha recibido su padre por parte de los mexicanos y la comunidad hispanohablante.

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Asimismo, el creador de contenido MrBeast también reaccionó al gesto del grupo estadounidense en la plataforma de X. "Guau, acabo de enterarme de esto por este tuit JAJA", escribió en la sección de comentarios de una publicación realizada por el usuario @KillaKreww.

El apoyo de la comunidad latina se ha visto presente en esta dinámica del empresario estadounidense, donde varias personas han mostrado su apoyo a través de porras animadas, serenatas al ritmo de "Cielo Lindo" y haciendo viral la etiqueta "Team Juan" en redes sociales.

Otro mexicano que mostró su apoyo a Juan García y su familia en Carolina del Norte fue el actor Eugenio Derbez, quien a través de un video en la plataforma de Instagram hizo un llamado general a la comunidad mexicana a apoyar al participante. "Todo México está contigo", instó.

El actor detalló el compromiso del mexicano por ganar el reto y darlo todo por el bienestar de su familia sin importar el costo, señalando la importancia que tiene el apoyo en este tipo de dinámicas. "Juan, aquí andamos echándote porras, porque cuando uno llega lejos, llegamos todos", expresó.

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