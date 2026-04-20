MrBeast lanza reto de supervivencia; el mexicano Juan es el favorito para ganar 1 mdd

El youtuber y empresario estadounidense Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, lanzó un nuevo concurso, en el que le propuso a los clientes de un supermercado entrar a un reto de supervivencia dentro del inmueble, por la oportunidad de ganar 250 mil dólares (originalmente).

La competencia consiste en sobrevivir dentro del supermercado por la mayor cantidad de tiempo posible, pues la última persona en salir se llevará el premio. Durante este periodo, las y los participantes pueden usar todo lo que se encuentra en el establecimiento y las reglas permiten sabotaje, la formación de alianzas, entre otras.

Luego de que el creador de contenido publicara la primera parte de la experiencia a su canal de YouTube el pasado 18 de abril, el nombre de "Juan" se ha vuelto viral en redes sociales.

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Él es Juan, el mexicano que se ha posicionado como el favorito para ganar el reto de supervivencia dentro de un supermercado de MrBeast. Foto: YouTube

Se trata de un padre de familia mexicano, que ha mostrado resiliencia y perseverancia dentro del juego, posicionándose como uno de los favoritos para ganar el ahora incrementado premio de 1 millón de dólares.

Usuarios apoyan a Juan en el reto supervivencia en un supermercado de MrBeast

El nuevo reto de MrBeast ha causado furor en redes sociales, especialmente por la participación de Juan, quien ha logrado posicionarse como uno de los cuatro finalistas.

Por medio de comentarios, videos y otras publicaciones, miles de usuarios han expresado su apoyo al mexicano, quien sufrió de bullying por parte de otros participantes, e incluso fue excluido de los equipos y las alianzas que se crearon al inicio, luego de que su hijo tuviera que retirarse de la competencia.

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Juan en el día 46 del reto de MrBeast. Foto: YouTube

Durante el video de esta primera parte se puede ver a Juan lograr la supervivencia él solo, ser muy poco problemático, cantar, jugar básquetbol y confesar su determinación para ganar el juego, pues dijo "yo podría estar aquí un año, dos años, no hay problema".

La redes sociales han enloquecido con la participación de este padre, a quien se le ha descrito como un hombre alegre y se le ha podido apreciar enfrentando los retos con buena cara y ánimo, llevándolo a ser uno de los finalistas.

En TikTok, Instagram y YouTube miles de personas demuestran su apoyo al hombre de 56 años, con mensajes como:

"La verdad es que me alegra ver que la gente quiere a Juan. Este hombre realmente merece respeto".

"Esto fue simplemente una prueba de carácter, Juan es el verdadero ganador".

"Toda Latinoamérica está con Juan".

"No sé quién es Juan, pero es mexicano y con eso me basta para apoyarlo".

"Todos amamos a Juan".

¿Un nuevo reto?

Luego de más de dos meses dentro del establecimiento y como es costumbre con casi todos los retos de MrBeast, la competencia ha cambiado y ahora, los cuatro finalistas son un equipo que deberá comerse toda la comida dentro del supermercado para ganar el nuevo premio de 1 millón de dólares.

A cada concursante se le proporcionará un nutriólogo y un entrenador personal. Asimismo, se construirá un gimnasio dentro del establecimiento y se agregarán camas.

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