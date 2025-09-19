Más Información

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Un juez de Tabasco dictó prisión preventiva al presunto cabecilla de "", , "El Abuelo" o "Comandante H", por lo que permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Durante la audiencia inicial celebrada este viernes por videoconferencia, el exjefe policiaco tabasqueño se reservó su sobre las acusaciones de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión que le imputó la Fiscalía General del Estado, en la causa penal 386/2025.

Asimismo, Bermúdez Requena se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se resolverá hasta el próximo martes en continuación de la diligencia inicial, señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco.

El Altiplano, prisión donde se encuentra recluido Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" (19/09/2025). Foto: Especial
Tras formalizarse su detención en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 (Cefereso), conocido como 'El Altiplano', en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, se precisó que el presunto líder criminal responderá sólo a través de sus abogados.

