Un juez de Tabasco dictó prisión preventiva al presunto cabecilla de "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, "El Abuelo" o "Comandante H", por lo que permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Durante la audiencia inicial celebrada este viernes por videoconferencia, el exjefe policiaco tabasqueño se reservó su derecho a declarar sobre las acusaciones de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión que le imputó la Fiscalía General del Estado, en la causa penal 386/2025.

Asimismo, Bermúdez Requena se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se resolverá hasta el próximo martes en continuación de la diligencia inicial, señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco.

Lee también La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

El Altiplano, prisión donde se encuentra recluido Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" (19/09/2025). Foto: Especial

Tras formalizarse su detención en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 (Cefereso), conocido como 'El Altiplano', en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, se precisó que el presunto líder criminal responderá sólo a través de sus abogados.

Lee también Fiscalías federal y local mantendrán coordinación sobre caso de Hernán Bermúdez

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro