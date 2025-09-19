Más Información

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Trump afirma que EU mató a tres terroristas en ataque a narcobuque en aguas internacionales

Adán Augusto rechaza acuerdo con la delincuencia para ganar elección del 2018 en Tabasco

Adiós a Julieta Fierro: Instituciones, colegas y figuras públicas la despiden

Alegna González conquista el subcampeonato en el Mundial de Atletismo; la mexicana se cuelga la medalla de plata

Ingresa Naasón Joaquín García al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, NY

El coordinador de en el Senado, , reiteró que “ahí estoy y estaré” para cualquier requerimiento de la autoridad, acusó una campaña por parte del conservadurismo y algunos medios, así como rechazó que haya existido un acuerdo con grupos de la delincuencia para que ganara las elecciones en Tabasco en 2018.

En entrevista apuntó: “Ratifico mi compromiso con la verdad y la como lo he manifestado siempre. De ahí mi plena disposición a acudir a cualquier requerimiento de la autoridad. Aquí estoy, aquí estaré, y aquí prevaleceré.”

“Los conservadores y sus medios de comunicación han perdido la brújula. Ahora, al usar supuestos testigos, en declaraciones o expedientes que no son citados ni referidos -cuando por estricta labor profesional, así debería ocurrir-“.

Adán Augusto López, actualmente senador por Morena, fue gobernador de Tabasco cuando Hernán Bermúdez era secretario de Seguridad estatal. Foto Especial
Expuso que “se sostiene que hubo acuerdos para que las elecciones de 2018 en el estado de Tabasco, donde yo obtuve un triunfo indiscutido, no ocurrieran disturbios; es un despropósito el pensarlo siquiera. La historia de las elecciones en Tabasco, nunca se ha caracterizado por ser violenta y mucho menos porque se hayan utilizado los servicios de la delincuencia, para que estos ocurrieran en paz”.

“Si nos trasladamos a eso, la seguridad de la jornada electoral estuvo a cargo del gobierno en turno, y justamente estuvo en las manos del secretario de seguridad pública, que al llegar el gobierno que encabecé, fue ratificando en el cargo”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

Aseguró que algunos medios propagandistas, se han convertido en brazo ejecutor de la derecha, que pretende, a toda costa, derruir los evidentes logros a favor del pueblo de México en todos sus sectores.

“Ahora se replica la propaganda al servicio del conservadurismo, que se dedica a elaborar y difundir mentiras con fines políticos. en los medios que se oponen a la transformación”, concluyó Adán Augusto López.

