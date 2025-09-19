Adán Augusto rechaza acuerdo con la delincuencia para ganar elección del 2018 en Tabasco

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, reiteró que “ahí estoy y estaré” para cualquier requerimiento de la autoridad, acusó una campaña por parte del conservadurismo y algunos medios, así como rechazó que haya existido un acuerdo con grupos de la delincuencia para que ganara las elecciones en Tabasco en 2018.

En entrevista apuntó: “Ratifico mi compromiso con la verdad y la justicia como lo he manifestado siempre. De ahí mi plena disposición a acudir a cualquier requerimiento de la autoridad. Aquí estoy, aquí estaré, y aquí prevaleceré.”

“Los conservadores y sus medios de comunicación han perdido la brújula. Ahora, al usar supuestos testigos, en declaraciones o expedientes que no son citados ni referidos -cuando por estricta labor profesional, así debería ocurrir-“.

Lee también La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Adán Augusto López, actualmente senador por Morena, fue gobernador de Tabasco cuando Hernán Bermúdez era secretario de Seguridad estatal. Foto Especial

Expuso que “se sostiene que hubo acuerdos para que las elecciones de 2018 en el estado de Tabasco, donde yo obtuve un triunfo indiscutido, no ocurrieran disturbios; es un despropósito el pensarlo siquiera. La historia de las elecciones en Tabasco, nunca se ha caracterizado por ser violenta y mucho menos porque se hayan utilizado los servicios de la delincuencia, para que estos ocurrieran en paz”.

“Si nos trasladamos a eso, la seguridad de la jornada electoral estuvo a cargo del gobierno en turno, y justamente estuvo en las manos del secretario de seguridad pública, que al llegar el gobierno que encabecé, fue ratificando en el cargo”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

Lee también Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

Aseguró que algunos medios propagandistas, se han convertido en brazo ejecutor de la derecha, que pretende, a toda costa, derruir los evidentes logros a favor del pueblo de México en todos sus sectores.

“Ahora se replica la propaganda al servicio del conservadurismo, que se dedica a elaborar y difundir mentiras con fines políticos. en los medios que se oponen a la transformación”, concluyó Adán Augusto López.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro