Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Matan a empresario citrícola en Álamo, Veracruz; un comando lo atacó en la vía pública

Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"

Ssa apertura módulos de vacunación para temporada invernal; se aplicarán biológicos contra Covid-19, influenza y neumococo

VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

Suman 345 mil litros de crudo recuperado tras derrame en ríos de Veracruz

Sin avances, negociación para eliminar cuotas de EU a jitomate mexicano; caen exportaciones casi 20%

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por EU de posible lavado de dinero, ya no operan: ABM

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Emiten declaratoria de emergencia por inundaciones en Nezahualcóyotl y La Paz tras lluvias de septiembre

Detienen a segundo implicado en feminicidio de mujer quemada dentro de su casa en Gustavo A Madero

El presidente estadounidense, , advirtió este jueves que tras los ataques a las embarcaciones que, asegura, transportan drogas a Estados Unidos, el siguiente blanco son los que transportan narcóticos vía terrestre.

En una conferencia en la que presumió los resultados de la Homeland Security Force, Trump fue cuestionado sobre los ataques contra embarcaciones que ha emprendido en el.

“Los hemos capturado por años, no al nivel que ahora, y regresan al sistema y no tienen temor”, alegó Trump, sobre el por qué se decidió cambiar la estrategia a eliminar a estas embarcaciones.

“Actualmente es muy difícil hallar botes en el Pacífico, o en el Golfo de América”, señaló. “Las drogas que llegan por mar son 5% de las que venían antes”.

Luego, advirtió: “Siguen las drogas trasladadas por tierra”.

Aunque reconoció que “quizá tengamos que ir al Congreso” para recibir autorización para emprender este tipo de ataques, consideró que no hay razón por la que se vayan a negar.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió que los cárteles de la droga son el “ISIS, el Al-Qaeda del Hemisferio Occidental” y que serán tratados como tales, asegurando que las operaciones kinéticas contra embarcaciones continuarán.

Cuestionado sobre cómo saben que quienes viajan en las embarcaciones son narcotraficantes, y por qué no han optado por detener alguno de los botes para mostrar el contenido, Trump respondió: “Sabemos de dónde vienen, con quien vienen, quiénes son. Tienen inteligencia increíble. Si ves 5 motores en un barco, cargado con polvo blanco, en una maleta, no es que vayan a pescar”.

Hegseth bromeó con que “no ves pesca en submarinos”, aludiendo a un submarino que fue destruido recientemente.

En nueve ataques realizados hasta el momento, han muerto 37 personas, pero Hegseth defendió que se trata de gente que está “matando y envenenando a los estadounidense. Tenemos toda la autoridad necesaria y lo seguiremos haciendo”.

Cuestionado sobre por qué no emite una declaración de guerra contra los cárteles, Trump consideró que no es necesario: “Vamos a matar a la gente que está asesinando a gente en nuestro país”

