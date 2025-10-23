La polémica por la participación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl no ha logrado cambiar la decisión de la NFL.

A pesar de las críticas y comentarios de Donald Trump, Roger Goodell, comisionado de la liga, confirmó que no hay planes de retirarlo del escenario más importante del deporte estadounidense. De acuerdo con medios internacionales, Goodell abordó el tema por primera vez en una reciente conferencia de prensa:

“Está muy bien pensado. No creo que hayamos elegido a un artista sin recibir críticas. Es bastante difícil cuando hay literalmente cientos de millones de personas viéndolo”, afirmó.

El comisionado aseguró que será un espectáculo memorable y destacó que Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez, comprende la magnitud del evento: “Creo que será emocionante y un momento de unidad”.

La NFL anunció que Bad Bunny será el encargado de dar el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX. Foto: Apple Music

El Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Se desconoce si Trump asistirá, aunque ha estado presente en eventos deportivos durante su segundo mandato. Goodell también resaltó que la elección de Bad Bunny se debió a su popularidad y al valor que aporta al entretenimiento del espectáculo.

Lee también: Lanzan petición en Internet para sustituir a Bad Bunny del medio tiempo de Super Bowl

Hace unos días, Trump empresó su descontento en una entrevista con la cadena conservadora Newsmax: “Nunca había oído hablar de Bad Bunny. No sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura. Y luego le echan la culpa a un promotor que contrataron. Me parece absolutamente ridículo”.

Bad Bunny y su postura frente a Trump

A lo largo de su carrera, Bad Bunny ha expresado su inconformidad el mandato de Donald Trump, especialmente por su gestión respecto a Puerto Rico, y ha utilizado canciones, entrevistas y redes sociales para manifestar su postura.

Durante su última gira mundial, el cantante optó por no incluir fechas en Estados Unidos, preocupándose por la seguridad de sus fans y posibles redadas de ICE.

En diálogo con la revista i-D, Bad Bunny señaló: “Me ha gustado conectar con los latinos que viven en Estados Unidos. Pero para mis presentaciones en Puerto Rico, siendo un territorio no incorporado, la gente podía venir a ver el show. Los puertorriqueños y latinos que viven en Estados Unidos también podían viajar aquí o a cualquier lugar del mundo. Sin embargo, nos preocupaba que ICE pudiera estar presente fuera del concierto, algo que nos generaba mucha inquietud”.

ICE asistirá al medio tiempo del Super Bowl. (01/10/25) Fotos: Archivo

Lee también: Billboard Latin Music Awards 2025: cuándo, dónde y quiénes son los nominados

Asimismo, en 2023, durante un mitin de Trump en el Madison Square Garden, el comediante Tony Hinchcliffe causó indignación al referirse a Puerto Rico como una “isla flotante de basura”.

En respuesta, Bad Bunny publicó un video en Instagram de ocho minutos mostrando la riqueza cultural y natural de la isla.

Lee también: Laura Pausini juntará música de Bad Bunny y Joan Sebastian